Ultim’ora, cambia di nuovo tutto tra Ilary Blasi e Totti: clamorosa decisione

Francesco Totti sta vivendo la sua nuova vita con Noemi Bocchi. La storia d’amore va a gonfie vele, ma i problemi legati alla sua ex moglie non finiscono mai

Il nuovo amore di Francesco Totti va a gonfie vele. La storia con Noemi Bocchi continua e sono stati anche fotografati allo stadio Olimpico in occasione di Roma-Bayer Leverkusen e alla Puskas Arena per la sfida col Siviglia. L’ex capitano giallorosso è andato a vedere la finale d’Europa League poi persa dalla sua Roma con la nuova compagna e il figlio Cristian. Prove di famiglia allargata dopo il divorzio con Ilary Blasi.

La sentenza ha stabilito che nonostante Francesco avesse chiesto la villa di famiglia all’Eur e di poter tenere i tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, per metà dell’anno, il giudice del Tribunale civile di Roma ha lasciato casa coniugale all’ex moglie e ha stabilito che il calciatore versi 12 mila 500 euro al mese per il mantenimento dei figli.

Ilary, però, dovrà sobbarcarsi i costi di gestione della casa, che sembra ammontino a 30 mila euro al mese, fino ad ora, invece, le spese erano a carico di Totti. Inoltre c’è una nuova decisione del giudice che cambia tutto: ecco cosa sta succedendo.

Totti-Ilary: la clamorosa decisione: cambia tutto sulla separazione

Dopo la separazione ufficiale dello scorso luglio, Ilary Blasi e Francesco Totti sono tornati al centro dell’attenzione a causa di una questione assai delicata: determinare di chi sia la legittima proprietà di una serie di Rolex costosi, uno dei quali del valore di ben 80mila euro. L’attenta analisi della controversia in tribunale ha portato il giudice Francesco Frettoni a stabilire che la conduttrice de L’Isola dei Famosi è tenuta a condividere gli orologi con l’ex calciatore, perché per la Legge appartengono a entrambi, almeno fino a quando Totti non deciderà di usare il pugno di ferro e, con tanto di pagamenti alla mano e garanzie, chiedere “l’affidamento esclusivo” attraverso una nuova causa.

A causa della decisione presa dal giudice del Tribunale civile di Roma, la Blasi dovrà trasferire i Rolex contesi – sono quattro in tutto – in una cassetta di sicurezza condivisa con l’ex Capitano della Roma, così che anche Totti possa usufruirne. A tal proposito ricordiamo che la conduttrice, nel giugno del 2022, un mese prima dell’annuncio di separazione, aveva recuperato questi orologi senza avvisare colui che aveva sborsato i soldi per l’acquisto. La separazione tra Totti e Ilary è ormai diventata una vera e propria telenovela.