Firma col Napoli, bomba di mercato in casa azzurra

Il top player è pronto a firmare con il Napoli, si tratta di un vero e proprio colpo di mercato per il presidente De Laurentiis che ha voluto, a tutti i costi, questa firma

Stesso discorso vale anche per i tifosi partenopei che sono rimasti impressionati dalla classe, bravura e qualità da parte dell’atleta. Lo stesso che ha fatto vedere cose importanti in questa stagione sportiva. Tanto è vero che non ci hanno pensato su un attimo e sono pronti a fargli firmare un importante accordo.

Anche perché, ovviamente, l’obiettivo principale è fin troppo chiaro: ovvero quello di anticipare la concorrenza ed, allo stesso tempo, far vestire il calciatore la maglia azzurra per moltissimo tempo. Il produttore cinematografico, a quanto pare, è pronto a fare sul serio ed è pronto ad accontentare le richieste del big.

Napoli, i tifosi spingono per la firma: DeLa prova ad accontentarli

L’obiettivo del Napoli, per la prossima stagione, ovviamente è quello di ripetersi. Non solamente nel campionato italiano, ma soprattutto in ambito europeo. Quest’anno si è arrivati ai quarti di finale della Champions League. Mai successo fino ad ora nella storia del club partenopeo. Per farlo, ovviamente, bisogna costruire una grande squadra. Soprattutto partire da quei calciatori che si sono mostrati determinanti.

Nonostante le continue richieste da parte dei top club europei pronti a presentare delle possibili offerte convincenti per strapparli agli azzurri. Tra questi, ovviamente, spunta il nome di Khvicha Kvaratskhelia. Non è affatto un mistero che l’attaccante georgiano sia stato nominato come il miglior calciatore della Serie A in questa stagione. Un impatto devastante quello del classe 2001 che ha fatto vedere a tutti di che pasta è fatto.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, pare che il numero uno partenopeo abbia invitato i manager del calciatore a discutere seriamente del suo possibile rinnovo del contratto. Tanto è vero che l’agente del 22enne, Mamuka Jugeli, è stato a Castelvolturno. Tanto da riallacciare i contatti con il presidente azzurro. Anche perché quest’ultimo, gli ha fatto capire chiaro e tondo, che il calciatore non va da nessuna parte.

Anche perché lo reputa, appunto, incedibile. L’obiettivo è quello di prolungargli il contratto fino al 30 giugno del 2028. Con tanto di aumento dello stipendio fino a 2,5 milioni di euro all’anno. Considerando anche i bonus. Senza dimenticare, ovviamente, i premi per la Champions League, quelli dello scudetto ed ovviamente i gol.