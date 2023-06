Senza veli per Napoli, Paola Saulino mantiene la promessa | FOTO

Paola Saulino si prepara a mantenere la sua promessa: l’influencer si esibisce senza veli per celebrare la vittoria del Napoli

E’ già da un mese ormai che il Napoli si è laureato campione d’Italia, per la terza volta nella sua storia e coronando un campionato strepitoso e una attesa durata 33 anni. Ma proprio perché il traguardo è stato così a lungo inseguito, i festeggiamenti stanno proseguendo a oltranza e riguarderanno anche l’ultima giornata di campionato al ‘Maradona’, naturalmente, in occasione della gara con la Sampdoria che chiuderà il torneo. Tra le presenze d’eccezione della grande festa, ci sarà anche l’influencer Paola Saulino.

Grande tifosa azzurra, Paola ha festeggiato naturalmente come tutti i supporters lo scudetto con grandissima gioia. E in queste settimane su di lei si sono rincorsi i rumours relativi a uno spogliarello provocante per celebrare degnamente l’evento. Del resto, Paola si è affermata in questi anni come una delle presenze più sensuali e ammalianti dei social, con ripetute iniziative piuttosto controcorrente e con un fascino esplosivo che non è mai passato inosservato.

I quasi 140 mila followers su Instagram la seguono sempre con grande passione e interesse. E per loro, a quanto pare, la festa scudetto di domenica, allo stadio o per le piazze di Napoli e provincia, sarà ancora più speciale.

Paola Saulino, l’annuncio che tutti (ma proprio tutti) aspettavano: “Sarò vestita solo della mia pelle”, è già delirio

Infatti, Paola ha sciolto le riserve su ciò che farà in occasione di una giornata indimenticabile e contribuirà a renderla ancora più storica. Sui social, è arrivato l’annuncio tanto atteso: la Saulino si esibirà senza veli.

Lo scatto e la didascalia dell’ultimo post parlano piuttosto chiaro, Paola si mostrerà in tutta la sua sensualità esplosiva e darà vita a momenti indimenticabili. Del resto, le sue curve prorompenti in questi anni ci hanno abituato decisamente bene sui social e l’idea di vederle dal vivo in tutto il loro splendore infiamma la fantasia e la passione degli ammiratori più che mai.

Tra i personaggi più acclamati della domenica napoletana, nel momento in cui verrà consegnato il trofeo scudetto a capitan Di Lorenzo e a tutta la squadra di Spalletti, non ci saranno dunque i soli Osimhen, Kvaratskhelia e tutti gli altri, ma anche la magnetica e seducente Paola. Siamo pronti a immagini da brividi.