Armadietto svuotato: addio Napoli, saluta gli azzurri

By

Non uno, ma addirittura un doppio addio quello che si verificherà nella prossima sessione estiva del calciomercato da parte della squadra campione di Italia

In attesa di capire chi prenderà il posto di Luciano Spalletti come nuovo allenatore (ricordiamo che il presidente De Laurentiis sta studiando il profilo di ben 10 allenatori) e, soprattutto, chi prenderà il posto di Cristiano Giuntoli (il ds è sempre più vicino ad un possibile passaggio ai rivali della Juventus), il Napoli prepara un addio.

Anzi, a dire il vero, si tratta di un doppio addio. I campioni di Italia, infatti, stanno ben pensando di dare il “benservito” a due calciatori. Gli stessi che, nonostante si sono guadagnati il titolo di campioni di Italia con i partenopei, non hanno rispettato le aspettative e sono pronti a giocarsi le loro chance in altri club di Serie A.

Napoli, non uno ma un doppio addio in estate: le ultime

L’obiettivo della dirigenza è quello di andare a rinforzare, sempre di più, la squadra in vista della nuova sessione estiva di calciomercato che si aprirà tra poche settimane. Tantissimi, infatti, sono i nomi dei calciatori che sono pronti ad accettare l’offerta dei partenopei e trasferirsi nel capoluogo campano. Anche se, per qualche calciatore che arriva, ovviamente ci sarà qualcuno che parte.

Non è affatto un mistero che buona parte dei calciatori, che in campo hanno fatto vedere cose straordinarie, siano entrate nel mirino di molti top club. Gli stessi che sono pronti a fare carte false pur di avere il loro cartellino in questa estate. Tra i calciatori che, però, sono pronti a fare le valigie ed, allo stesso tempo, svuotare l’armadietto ci sono ben due atleti.

Stiamo parlando di Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano. I due non hanno avuto molte opportunità di mettersi in mostra. Segno del fatto che, al posto loro, c’è chi ha meritato decisamente di più. L’esterno d’attacco, ex Frosinone, potrebbe andare a rinforzare qualche club neopromosso oppure valutare la possibile offerta del Bologna (che lo voleva già a gennaio anche se l’atleta stesso ha rifiutato).

Mentre il centrocampista figlio di Napoli potrebbe andare a giocare o al Sassuolo oppure all’Udinese. Le due squadre osservano, con molta attenzione, colui che ha dato il “colpo di grazia” nella sfida di campionato vinta contro l’Inter di Simone Inzaghi. Per entrambi si valuterà una cessione in prestito, magari con diritto di riscatto.