Buongiorno radioso: Sara Croce focosa come il sole

Un nuovo post a dir poco eccezionale che porta la firma della meravigliosa Sara Croce. Il suo capolavoro non poteva affatto passare inosservato agli occhi dei fan

Anche in questa occasione i suoi follower non hanno potuto fare altro che alzarsi in piedi per applaudire la sua meraviglia. Un nuovo contenuto arriva direttamente dal suo profilo di Instagram. Il suo account viene seguito da più di un milione di fan. Gli stessi che non si perdono neanche un singolo aggiornamento da parte della showgirl televisiva.

Direttamente da Messina arriva un selfie che toglie completamente il fiato. Non si tratterebbe affatto della prima volta che ci regala emozioni del genere, ma qui ha veramente esagerato. Non è affatto un mistero che questo suo post stia raccogliendo una serie importante di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi fan.

Sara Croce, il selfie manda ko i suoi fan – FOTO

Sara Croce non ha bisogno affatto dl alcun tipo di presentazione visto che stiamo parlando di una delle donne più conosciute e seguite del mondo della televisione. Il suo più grande successo, ovviamente, è dovuto alla sua presenza nel programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti “Avanti un Altro“. In quella occasione interpretava il ruolo della ‘Bonas‘. Un ruolo che, però, ha lasciato per iniziare una nuova avventura.

Durata troppo brevemente al ‘Maurizio Costanzo Show‘ per via della morte di uni dei giornalisti e conduttori televisivi italiani più amati ed apprezzati nel nostro Paese. Direttamente da Messina, città in cui è stato scattato il selfie, arriva una nuova ed interessante meraviglia che porta la sua firma. Da rimanere completamente senza parole e soprattutto senza fiato.

Occhi verdi che catturano in un istante, labbra carnose e capelli sempre più biondi come non mai. Uno scatto che fa battere i cuori dei suoi follower. Gli stessi che non vedevano affatto l’ora di vedere una meraviglia del genere. Ed ovviamente non sono rimasti affatto delusi. Come riportato in precedenza sono tantissimi i commenti che sta ricevendo. Da uno scontatissimo “Sei bellissima” fino ad arrivare a “La Regina di Instagram“.

Ed è esattamente così visto che la classe ’98, con il passare del tempo, sta scalando sempre più posizioni nella tra le preferenze dei “maschietti” di turno. I suoi scatti sono un vero e proprio toccasana per i suoi follower. Gli stessi che sono in attesa di questa estate dove verranno accontentati, senza dubbio, dalla bellissima lombarda con pose in costume da urlo.