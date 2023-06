Osimhen rovina il Milan: scippo da 30 milioni

Il centravanti nigeriano del Napoli “rovina” i piani del Milan: ecco il motivo.

La Serie A ha da poco diramato i migliori giocatori del torneo in base al ruolo. Ebbene, in questa lista non è potuto mancare colui il quale, grazie a una pioggia di reti, si sta meritando il successo nella classifica marcatori.

Stiamo parlando ovviamente di Victor Osimhen, un attaccante che finalmente è maturato definitivamente e al quale Luciano Spalletti ha sempre tenuto tanto. Sin dai suoi primi giorni napoletani, l’ormai ex allenatore azzurro ha intuito le capacità del nigeriano. E in effetti ha sempre avuto ragione: gli sono bastati pochi mesi per imporsi in Serie A e, successivamente, in Champions League grazie a delle prestazioni impressionanti.

Il Napoli vorrebbe godersi il suo numero 9 almeno per un’altra stagione in modo da non stravolgere troppo la formazione iniziale. Ma il mercato è ormai entrato nel vivo ed è probabile che arrivi qualche tentativo da parte di qualche big.

Osimhen, se va via tutto su Balogun: Milan avvisato

Il calciomercato è imprevedibile e così ogni giocatore da incedibile diventa subito cedibile. Potrebbe essere il caso di Osimhen qualora Aurelio De Laurentiis riceverebbe un’offerta impossibile da rifiutare, che si aggira attorno ai 150 milioni di euro. Poco probabile, ma in passato il patron ha abituato i suoi tifosi a cessioni di lusso. Del resto, la scorsa estate ha fatto scuola con le cessioni dei vari Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly.

La situazione oggi è totalmente diversa. Napoli è campione d’Italia e possiede ora un prestigio che in passato non aveva mai toccato, un prestigio grazie al quale durante il prossimo mercato i calciatori potrebbero rimanere per tentare di replicare l’impresa.

Tuttavia, nel caso in cui dovesse presentarsi una big capace di soddisfare le pretese in danaro di ADL e, quindi Osimhen andasse via, allora il Napoli avrebbe un piano B, ossia Folarin Balogun, attaccante di proprietà dell’Arsenal che in questa stagione si è messo in luce con la maglia del Reims. Balogun come è noto piace anche al Milan, ma in queste ultime ore dall’Inghilterra – come rivela il Mirror – sembrano sicuri che sia lui il potenziale sostituto di Osimhen.

Attaccante inglese ma naturalizzato statunitense, Balgoun dopo anni di gavetta e di prestiti vari è esploso definitivamente in Francia segnando a raffica. Con la maglia dello Stade Reims ha dominato per lunghi tratti la classifica marcatori per poi finire al quarto posto, a meno 4 reti da Kylian Mbappé. Sarebbe lui dunque il prescelto, l’attaccante con caratteristiche fisiche simili a quelle di Osimhen, anche se l’Arsenal non fa sconti: valuta il ragazzo almeno 30 milioni di sterline. Vedremo come si evolverà la vicenda.