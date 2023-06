Napoli ai suoi piedi: Serena Rossi, che scollatura

Serena Rossi è una delle attrici maggiormente apprezzate nel panorama italiano, ma le sue radici campane sono mostrate con orgoglio sui social.

Il decolleté dell’artista napoletana è sempre generoso, Serena Rossi vive un ottimo momento di forma e sta dimostrando di essere pronta a qualsiasi sfida. Un’attrice che ammalia sui social e mette d’accordo tutti i fan.

Lo scudetto conquistato dal Napoli pone in un certo senso anche l’attenzione su quelle che potrebbero essere considerate come le madrine della squadra. Al di là dei due opposti come Marisa Laurito e Paola Saulino, c’è una donna che mette d’accordo tutti per classe, sensualità e simpatia: Serena Rossi.

È un’attrice tra le più importanti nel panorama italiano, versatile come poche e capace di accontentare la critica in ogni sua performance. In vent’anni la maturazione artistica di Serena Rossi è stata davvero importante, Napoli è la città che l’ha lanciata e alla quale rimarrà sempre affezionata. Recentemente ha partecipato al concerto di Gigi D’Alessio e si è mostrata in splendida forma.

Serena Rossi, che incanto da Napoli

Le migliori foto dell’attrice arrivano proprio dalla sua città, e non potrebbe essere altrimenti. Il clima di festa di un intero popolo traspare e anche Serena Rossi partecipa, senza alcun dubbio, a dare il buon umore ai suoi fan. E lo fa mostrando una foto da urlo, il suo fisico accompagnato dal golfo di Napoli sullo sfondo fa il boom dei consensi su Instagram.

Pubblico in visibilio, Serena Rossi is on fire. Sono 730 mila i fan che la seguono su Instagram e che la inondano di messaggi, dimostrandole il loro affetto con grande costanza. Serena Rossi è un’attrice tra le più quotate ma anche una cantante di apprezzato successo, non è un caso come molte delle fan le chiedono spesso di incidere un disco ed essere maggiormente protagonista nel mondo della musica.

Ha interpretato con grande maestria in una fiction Rai il ruolo di Mia Martini e si è dilettata anche nel musical, impegni non certo facili. Proprio nell’occasione del concerto di Gigi D’Alessio, la sua partecipazione è stata ben apprezzata insieme ad Enzo Gragnianiello, cantando i brani della tradizione partenopea. Il futuro la confermerà come star delle fiction su Rai 1, restando così l’orgoglio per tanti napoletani che la apprezzano sempre più in televisione. Ragazza solare e di carattere, Serena Rossi rappresenta la parte di Napoli che è saputa emergere con talento ed è rimasta sempre attaccata alle radici. Come è giusto che sia.