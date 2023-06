Lady Boateng esagera: lo smart working diventa bollente

Valentina Fradegrada, moglie dell’ex Milan, stupisce tutti persino in smart working.

Valentina Fradegrada è la terza moglie di Kevin Prince Boateng. I due si sono sposati lo scorso 11 giugno 2022 coronando il loro sogno. Un amore straordinario quello tra il calciatore e l’imprenditrice che si nota soprattutto spulciando i profili social di entrambi.

Come è noto, Kevin Prince lascerà il mondo del calcio al termine di questa stagione con la maglia del cuore, quella dell’Hertha Berlino, club che lo ha cresciuto e a cui deve praticamente tutto. Il ghanese è molto conosciuto in Italia avendo indossato svariate maglie: dal Genoa (anche se a Marassi non ha giocato un minuto), al Milan, passando per Sassuolo, Fiorentina e Monza.

Nel 2021, al termine del campionato di B con i lombardi, ha deciso di tornare in patria, a Berlino, accettando l’offerta dell’amato Hertha. Boateng è dunque pronto a dire addio al calcio giocato e a godersi i prossimi anni in compagnia della bella moglie Valentina, imprenditricee influencer con un passato importante da atleta.

Valentina Fradegrada in smart working: fisico esagerato

Valentina Fradegrada ha vissuto mille vite prima di incontrare Boetang. Ha cominciato a interessarsi alle arti marziali e in poco tempo è diventata campionessa di questa disciplina, ma la sua passione parallela è sempre stata la moda e il fashion design. Nel 2009 ha aperto il suo primo blog – chiamato Coop Style – interamente dedicato alla moda e, in particolare, al variegato mondo dei costumi da bagno. Grazie al blog è diventata sempre più nota perché all’epoca erano pochi i siti italiani che si occupavano di moda in maniera così dettagliata.

L’influencer ha debuttato anche come cantante, dimostrando altri talenti prima nascosti. Il suo brano di debutto s’intitola Sicaria e il videoclip della canzone è stato girato all’Havana, Cuba. Insomma, da questi pochi dettagli della sua vita si capisce che Valentina sia una donna molto dinamica e attiva. Nell’estate 2020 ha conosciuto Kevin Prince Boateng e lì è cominciata una bellissima storia d’amore culminata con il matrimonio dello scorso anno.

Lady Boateng è conosciutissima anche sui social dove vanta numeri paurosi, in un certo senso sovrapponibili a quelli del famoso calciatore. In un recente scatto, l’influencer ha voluto mostrarsi mentre era intenta a lavorare in smart working. Lo scatto fotografico ha ottenuto subito ottimi numeri in termini di interazioni: al momento conta 25.100 likes e oltre cento commenti. Numeri da non sottovalutare e che certificano il successo social di Valentina.