Belen fa impazzire i tifosi del Napoli: non era mai successo

Belen Rodriguez, la notizia che manda su di giri i tifosi del Napoli: ultime novità sorprendenti per la showgirl argentina

Nel mondo dello spettacolo italiano, da tempo immemore ormai si è ritagliata uno spazio e un ruolo di primissimo piano. Segnando un’epoca con la sua classe, ma anche con la sua bellezza e sensualità entrate nella leggenda. Di fronte a Belen Rodriguez non ci sono parole.

Approdata nel nostro paese ormai vent’anni fa per dare una svolta alla sua carriera di modella, Belen si è ben presto conquistata le attenzioni del mondo del piccolo schermo, nel quale ha compiuto passi importanti, fino a diventare una presentatrice di spicco. Non è un caso che nelle ultime stagioni le sia stata affidata la conduzione de Le Iene, uno dei programmi di maggior successo.

Volto ricorrente anche nelle cronache di gossip, Belen non passa mai inosservata qualsiasi cosa faccia. Un fascino micidiale che lascia il segno e che viene apprezzato da larghissime fasce di pubblico, come testimonia il suo seguito assai ampio sui social. Oltre dieci milioni e mezzo di followers per lei su Instagram, a ribadire il fatto che si tratti di una celebrità assoluta. Che regala in questo caso una notizia speciale ai tifosi del Napoli.

Belen Rodriguez, anche lei nel ‘cast’ della festa scudetto: i tifosi del Napoli al settimo cielo

Stando alle ultime indiscrezioni riportate dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, Belen sarà al ‘Maradona’ a prendere parte alla festa scudetto degli azzurri, in occasione dell’ultima gara di campionato contro la Sampdoria.

Il match, alle 18.30, sarà l’occasione per consegnare ai tifosi il trofeo da parte della Lega calcio. A partire dalle 21, poi, un grande show, orchestrato dal presidente De Laurentiis, che sarà diffuso anche in città e provincia con i maxi schermi e che andrà in diretta tv su Rai Due.

Belen, con il figlio Santiago, è già da qualche giorno in città. Nello show ci sarà sicuramente un ruolo di primo piano per il suo compagno, il conduttore Stefano De Martino, da capire se anche lei sarà sul palco. E a seguire un parterre de roi con grandi artisti: Gigi D’Alessio, Clementino, Nino D’Angelo, Geolier, Stash, Emma, Arisa, Noa e altri ancora. Una festa che fino a mezzanotte farà saltare e ballare il pubblico di Fuorigrotta e tutti i tifosi azzurri, per proseguire nelle celebrazioni di una grande festa cittadina e popolare.