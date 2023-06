Mentre ci avviciniamo a grandi passi alla premiazione degli azzurri, il Napoli incassa un secco “no”: preferisce dire “sì” alla Juventus

Ci siamo! Mancano solo poche ore al clou dei festeggiamenti per il terzo scudetto azzurro che sono iniziati molto prima della sua ufficializzazione alla “Dacia Arena” di Udine lo scorso 4 maggio.

La febbre sale, i tifosi non stanno più nella pelle nell’attesa di celebrare i loro eroi che al termine del match contro la Sampdoria, al “Maradona”, domenica 4 giugno, riceveranno la Coppa riservata ai campioni d’Italia. Nell’occasione verranno premiati Luciano Spalletti, Kvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen e Kim Min-jae, rispettivamente miglior allenatore, giocatore, attaccante e difensore della Serie A.

Una festa nella festa le cui emozioni si riverbereranno per tutta Napoli, grazie ai maxi-schermi installati a Piazza Plebiscito, a Scampia, a Piazza Mercato e in quelle di 15 comuni dell’hinterland partenopeo, e in tutto il mondo grazie alle telecamere della Rai.

Vincenzo Italiano: no al Napoli, clamoroso sì alla Juventus

Una volta smaltita l’ubriacatura per i festeggiamenti e la premiazione dei neocampioni d’Italia, Aurelio De Laurentiis ritornerà al suo scouting per il successore di Luciano Spalletti che, come è noto, ha deciso di tirare i remi in barca per prendersi un anno sabbatico.

Compito gravoso quello del patron azzurro visto che i pretendenti alla panchina dei campioni d’Italia aumentano di giorno in giorno. Ai nomi che circolano da tempo, da Rafa Benitez a Jurgen Klopp e Julian Nagelsmann passando per l’emergente Thiago Motta, si è aggiunto quello di Zinedine Zidane. L’ex tecnico del Real Madrid, fermo da due anni dopo l’addio ai blancos con cui alzato al cielo tre “Coppe dalle grandi orecchie” di fila, smania di ritornare in panchina non disdegnando quella partenopea.

Comunque, per un Zidane che non esclude un possibile approdo a Napoli, un altro dei “papabili” alla successione di Spalletti, dato in pole position, l’attuale tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, si tira fuori. Secondo quanto dichiarato dal Luca Momblano nel corso del suo intervento a “Juventibus”, “Vincenzo Italiano ha dato piena disponibilità alla Juventus” anche se il suo agente Ramadani lo spinge tra le braccia di De Laurentiis.

Dunque, dopo quelli in campo che hanno visto prevalere gli azzurri, si profila l’ennesimo duello tra il Napoli e la Juventus che si contendono il tecnico della Viola. A spuntarla sarà ancora una volta De Laurentiis? Chi può dirlo. L’unica cosa certa è che, a dispetto di una stagione fallimentare, culminata nella mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League, e delle sue vicissitudini giudiziarie, la “Vecchia Signora” mantiene intatto il proprio fascino. O almeno è così per Vincenzo Italiano.