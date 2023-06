De Laurentiis, sorpresa sul mercato: l’annuncio spiazza tutti

Il presidente azzurro, ormai avvezzo a regalare colpi di scena, si è reso protagonista di un curioso annuncio relativo al mercato

Ormai non ne può più fare a meno. Che si tratti di annunciare delle clamorose cessioni o dei ‘dolorosi’, soprattutto per la tifoseria, addii (come accadde lo scorso anno per Lorenzo Insigne e per tanti altri senatori che hanno lasciato Napoli), o che si tratti di ufficializzare un nuovo colpo di mercato, il patron De Laurentiis sembra schiavo della comunicazione ‘ad effetto’. Quella che sorprende, quella che non ti aspetti, quella che lascia gli interlocutori quasi senza parole.

In occasione della festa tenutasi a Castel Volturno per la cerimonia di consegna del “piede di Maradona” da parte di Stefano Ceci, ex manager e amico di Diego Maradona, alla squadra e al tecnico Luciano Spalletti, il numero uno napoletano si è preso la scena. Tempestato di domande sul futuro del club relativamente a cessioni, acquisti e programmazione dell’immediato futuro, il presidente ha fatto un annuncio.

L’annuncio di De Laurentiis: il Napoli ‘intervallo estivo’

“Facciamo che ogni 10 giorni vi collegate con me e vi dico a che punto siamo col calciomercato. Così evitiamo anche di far fare brutte barbine a qualche giornalista. Voi volete le notizie, e io ve le darò. Ci sentiremo il 14 ed il 28 giugno, mi collegherò dall’America“, ha dichiarato il patron, che già lo scorso anno aveva predicato pazienza a tutti quelli che gli avevano rimproverato le tante cessioni eccellenti della prima fase di mercato.

Il popolo napoletano, nonchè parecchi addetti ai lavori, sono sopratutto curiosi di conoscere il nome del tecnico che prenderà il posto di Luciano Spalletti alla guida della squadra. Un’eredità certamente non facile da raccogliere, considerando la voglia di rivalsa dei grandi club del Nord, rimasti all’asicutto per ‘colpa’ della grande stagione della squadra partenopea.

Dopo il ‘no’ di Luis Enrique – un nome che, per pedigree e aderenza tecnico-tattica con l’ormai ex allenatore toscano, aveva riscosso ampi consensi – restano in voga i nomi di Vincenzo Italiano, di Julian Nagelsmann e, ma ancora per poco, di Sergio Conceicao. Per il tecnico della Fiorentina, ogni colloquio è rimandato a dopo la finale di Conference League che vedrà impeganta a Praga, il 7 giugno, la compagine toscana.

Per quanto riguarda il rampante ex mister del Bayern Monaco, la situazione di stallo potrebbe sbloccarsi non prima di un paio di settimane mentre la clausola di 18 milioni ‘appiccicata’ al contratto del lusitiano col Porto, avrebbe fatto retrocedere Conceicao nella corsa alla panchina del club Campione d’Italia.