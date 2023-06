Napoli, festa e addio: per 4 big (più uno) l’ultima al “Maradona”

Festa con saluti finali per 4 big del Napoli: al “Maradona” contro la Sampdoria la loro ultima partita in maglia azzurra

Terminata la festa per lo scudetto, in casa Napoli si pensa a quello che sarà il futuro del club con possibili cessioni che stravolgeranno la rosa della squadra campione d’Italia.

Luciano Spalletti, il demiurgo dello terzo scudetto del Napoli e all’ultima panchina azzurra, ha dato spazio a tutti gli effettivi della rosa per consentire ai tifosi di tributare il loro plauso e ringraziamento anche a quelli che non sono mai stati “in prima pagina”. Applausi scroscianti per 4 big (più uno) non solo per il loro peso specifico nella conquista del tricolore ma anche perché potrebbero essere al passo d’addio.

Napoli, festa e addio per Osimhen, Kim, Zielinski, Mario Rui e Lozano

I nomi sono quelli che da tempo sono al centro di voci e indiscrezioni di mercato. Victor Osimhen, capocannoniere e migliore attaccante della Serie A con 26 centri, 31 stagionali, è corteggiato dai club di mezza Europa. Per il momento De Laurentiis ha respinto gli assalti facendosi scudo della valutazione monstre, 160 milioni di euro, data al nigeriano. Ma il calciomercato non ha ancora aperto i battenti e, pertanto, la relativa trattativa non è ancora entrata nel vivo.

Chi, invece, è ai saluti è Kim Min-jae, premiato come migliore difensore della stagione, per il quale il Manchester United si accinge a versare, in un’unica soluzione come chiede De Laurentiis, i 65 milioni della clausola rescissoria inserita nel contratto del sudcoreano.

Discorso diverso, anche se la sua permanenza a Napoli è in bilico come quella dell’attaccante nigeriano, per Piotr Zielinski. Il polacco, dopo essere stato uno dei protagonisti della favolosa stagione degli azzurri, come attestano i 7 gol, di cui 4 in Champions League, e gli 11 assist in 47 apparizioni stagionali, nel rush finale ha perso la titolarità. Comunque, in scadenza nel 2024, Zielinski non è disponibile a rinnovare a cifre più basse rispetto a quelle che percepisce attualmente. Motivo per il quale per non perderlo a parametro zero il prossimo anno il Napoli potrebbe metterlo sul mercato.

Completa il poker dei big azzurri sul piede di partenza Mario Rui che, sebbene nei due anni di Spalletti si sia rilanciato, non più croce ma delizia (per i suoi cross) dei tifosi partenopei, non è sicurissimo di difendere lo scudetto nella prossima stagione. Ai titoli di coda anche Hirving Lozano la cui avventura in maglia azzurra è stata caratterizzata più da ombre che da luci e che, infortunato, non è sceso in campo contro i doriani. Il messicano, quindi, vuole cambiare aria per ritornare a essere quel calciatore che era quando militava nelle file del Psv Eindhoven.