Annuncio sull’addio: c’è la fila per un big del Napoli

L’agente fra tremare i tifosi del Napoli: concreta l’ipotesi dell’addio, il calciatore può andarsene

Il Napoli si prepara ad un’estate di rinfondazione. Luciano Spalletti ha già annunciato l’addio: si prenderà un anno sabbatico per riposare e riflettere sul suo futuro. Potrebbe lasciare molto presto anche Cristiano Giuntoli, destinato a diventare il nuovo direttore sportivo della Juve.

Aurelio De Laurentiis ha un’enorme responsabilità sulle spalle. Al momento è concentrato sulla priorità: la ricerca di un nuovo allenatore. Il ventaglio di nomi è molto ampio: dalla scommessa Vincenzo Italiano alla suggestione Luis Enrique, da Sergio Conceicao ad Antonio Conte. Il numero uno partenopeo li sta contattando tutti e sta riflettendo sulla soluzione migliore. Il nuovo tecnico è fondamentale anche in vista del calciomercato estivo: molti calciatori aspettano di sapere chi sarà per capire il da farsi, come annunciato dall’agente di un azzurro nelle ultime ore.

L’agente dell’azzurro spiazza i tifosi: addio concreto

Eljif Elmas è stato un giocatore molto importante per il Napoli quest’anno. La classica riserva di lusso da 6 gol e 3 assist. Una pedina chiave per Spalletti perché in grado di ricoprire più ruoli (nell’andata dei quarti di Champions col Milan ha addirittura fatto il falso nove). Ma al macedone questo ruolo gli sta un po’ stretto e spera in futuro di essere protagonista.

Ecco perché si attende il nuovo allenatore. E occhio ad una possibile cessione se non dovesse ricevere le garanzie sperate. A parlarne è stato George Gardi, l’agente di Elmas, in diretta con Fabrizio Romano. “Credo sia un po’ sottovalutato nonostante abbia tanta esperienza“, ha esordito il procuratore. Poi lancia l’allarme: “C’è tanto interesse su di lui perché è duttile, ha personalità e un grande futuro. Col nuovo allenatore ci saranno delle valutazioni e si capirà cosa fare. Elmas piace in Inghilterra, in Spagna e Bundesliga, quindi troveremo soluzione in caso di partenza“, ha detto Gardi.

Un vero e proprio avviso quello del procuratore di Elmas alla società. L’albanese, autore di una stagione di ottimo livello ma non da titolare, vuole adesso un ruolo da protagonista e le opportunità non mancano. Il Napoli è protetto comunque da un contratto fino al 2025 e la valutazione del giocatore è di circa 25 milioni. L’addio ai partenopei è legato comunque alla scelta del nuovo tecnico: sarà lui a decidere se puntare sul macedone o se invece lasciarlo andar via. L’ex Fenerbahce, classe 1999, vuole più spazio e soprattutto vuole essere protagonista.