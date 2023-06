Napoli: il tecnico rompe con il club, firma ad un passo

Possibile svolta per la panchina del Napoli. Un tecnico ha deciso di rompere con il club. Ora la firma è più vicina.

E’ tempo di pensare al futuro in casa Napoli. I festeggiamenti sono ormai alle spalle e De Laurentiis è già al lavoro per trovare il nuovo allenatore. Il presidente in più di un’occasione ha confermato che attualmente non c’è fretta, ma sono in corso tutti i ragionamenti del caso.

In queste ultime ore, però, la svolta potrebbe essere arrivata: un tecnico, infatti, ha rotto a sorpresa con l’attuale club e a questo punto la firma sembra essere ad un passo. Vedremo se ci sarà già una accelerata nelle prossime ore.

Napoli: svolta per la panchina, si avvicina un tecnico

Nessuna fretta in casa Napoli per la scelta del nuovo tecnico, ma c’è un nome che in queste ultime ore sta prendendo il sopravvento. Il profilo piace molto a De Laurentiis e potrebbe essere forse l’allenatore giusto per dare continuità al progetto. Nei giorni scorsi il matrimonio per motivi diversi sembrava essere complicato. Ora, però, la situazione è cambiata e non possiamo escludere un tentativo considerando che da parte del diretto interessato non c’è mai stata una reale chiusura.

Secondo quanto riferito dall’Ansa, Thiago Motta nella giornata di ieri ha attaccato duramente la società e non è da escludere una fine del rapporto immediata con il Bologna. Una situazione che il Napoli segue da vicino visto che l’ex centrocampista piace molto ad ADL. Vedremo se questa fumata nera ci sarà oppure alla fine le parti faranno pace e quindi si continuerà così.

Sicuramente il rapporto tra Bologna e Thiago Motta non è più idilliaco e questo potrebbe portare a decisioni dure e importanti. Il Napoli segue da vicino la situazione e magari proverà a sfruttare il tutto per regalarsi un colpo importante in panchina.

Panchina Napoli: Thiago Motta il favorito

A sorpresa Thiago Motta è diventato il favorito per la panchina del Napoli. Al Bologna non sono piaciute alcune dichiarazioni nel post partita di ieri e la dirigenza si riunirà nel pomeriggio per comunicare la propria decisione. Il rischio è quello di chiudere da subito il rapporto e non continuare il dialogo sul rinnovo del contratto.

Una rottura che potrebbe far felice il Napoli. Inutile dire che Thiago Motta potrebbe essere il nome giusto per i partenopei e questa separazione è destinata a facilitare il percorso. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore e quali saranno le scelte.