Modric ha una nuova squadra, offerta irrinunciabile: le cifre

Il Real Madrid si prepara a salutare Modric, il centrocampista croato non vuole rinnovare: il nuovo club è pronto ad offrire cifre monstre.

Periodo di grandi cambiamenti per il Real Madrid che a fine stagione vedrà molto probabilmente andare via mister Carlo Ancelotti. Il tecnico alla guida delle Merengues sembra aver già trovato un accordo per diventare il nuovo commissario tecnico del Brasile. Oltre a lui anche diversi altri calciatori sembrano aver già la valigia in mano.

Tra questi non manca il centrocampista croato Luka Modric. A quasi 38 anni, li compirà ufficialmente il prossimo 9 settembre, il regista classe 1985 sembra ormai pronto a salutare la capitale spagnola. Dopo 11 stagioni passate con addosso la maglia dei Blancos, per un totale di 487 partite giocate e 37 goal segnati, è tempo di salutarsi.

Niente ritiro per il già leggendario centrocampista della Croazia che piuttosto pare aver subito trovato un nuovo club nel quale accasarsi. L’offerta appare particolarmente difficile da rifiutare visto dovrebbe portare nelle sue casse più di 100 milioni di euro. Nonostante un tentativo di rinnovo da parte del Real, il calciatore sembra aver preso la propria decisione.

Modric lascia il Real Madrid, c’è l’accordo con il nuovo club: cifre da capogiro

Possibile trasferimento in Arabia Saudita dunque per Modric che così facendo, salvo eventuali colpi di scena, potrebbe raggiungere l’ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo. Non approdando nel suo stesso club ma come rivale vestendo la maglia dell’Al-Ittihad. Secondo Calciomercato.com, il club saudita sarebbe pronto a mettere sul piatto 120 milioni di euro da dividere in tre stagioni.

In più la possibilità di essere uno de testimonial della prossima Coppa del Mondo. Torneo che si disputerà nel 2026 proprio in Arabia Saudita. Insomma, la cifra è davvero interessante per il calciatore che darebbe così il via ad un rush finale di carriera da vero e proprio sceicco. Sembra dunque giunta ai titoli di coda l’avventura di Modric nel calcio europeo.

Per lui sarebbe la prima esperienza lontano dal proprio continente di origine visto che dopo aver mosso i primi calci in patria fu il Tottenham ha accorgersi di lui. Dopo quattro stagioni passate con gli Spurs, ci pensò il Real Madrid ad accaparrarsi il suo cartellino in maniera definitiva. Era l’estate del 2012 quando gli spagnoli versarono nelle casse del club inglese 42 milioni di euro. Una delle cifre meglio spese nella storia del calcio.

Con il Real Madrid ha vinto praticamente tutto, Pallone d’Oro incluso, e ha ottenuto con la propria nazionale alcuni risultati che prima del suo arrivo sembravano inimmaginabili. Per questo Modric ha ancora molto da chiedere al suo sport preferito. Nei prossimi giorni il calciatore darà una risposta definitiva al club arabo. Lo stesso che starebbe trattando anche per avere Karim Benzema a parametro zero. Sarebbe un doppio colpo sensazione per loro.