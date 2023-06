Napoli doccia gelata: si trasferisce subito al Milan

I campioni d’Italia stanno perdendo una sfida di mercato con i loro predecessori. L’affare quasi in chiusura.

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno nella Francia e nel Belgio due bacini cui attingere per cercare di rendere più competitivo il Milan, tutto senza spendere cifre folli.

Nonostante il flop, almeno per il momento, del pesante investimento da oltre 30 milioni fatto per Charles De Ketelaere, pescato nel Bruges, i due dirigenti rossoneri hanno deciso di accendere i fari ancora una volta in Ligue1. Le loro strade si sono incrociate con quelle dei colleghi del Napoli. Nel mirino delle due società, un centrale giovane e affidabile.

I rossoneri vorrebbero integrare la rosa di centrali che al momento vede Kalulu, Tomori, Kjaer e Thiaw. Il club di Aurelio De Laurentiis sa che potrebbe perdere Kim Min jae. Sul sudcoreano c’è infatti forte il Manchester United, in grado di pagare la clausola rescissoria da circa 60 milioni (dipende dal fatturato di chi acquista, ndr), prevista nella finestra 1-15 luglio.

Colpo Milan: Kevin Danso sempre più vicino

Kevin Danso compiuto 24 anni lo scorso 16 settembre ed è sotto contratto con il Lens fino al 2026. Come riporta calciomercato.it, il Milan avrebbe deciso di affondare per il cartellino del centrale austriaco di origini ghanesi. Anche grazie alle sue prestazioni, oltre che ai 20 gol di Lois Openda, anche lui nel mirino di Maldini, il Lens ha centrato una storica qualificazione alla Champions, finendo secondo in Ligue1 dietro il Marsiglia.

Il colosso di Voitsberg è arrivato in Francia nel 2021, investimento di 5,5 milioni versati all’Augusta. Per il nazionale austriaco alto 1,90 mt, 36 le presenze in campionato dopo le 33 nella sua prima stagione transalpina. Una crescita evidente che ha attirato le attenzioni di diverse big, in serie A infatti oltre al Napoli anche la Fiorentina aveva seguito il giocatore ma il Lens giocherà la Champions e i Viola non avrebbero lo stesso appeal continentale.

Il valore di Danso anche per questo è sensibilmente aumentato. Secondo ‘FootMercato’ il Lens, club che non ha necessità di vendere, non lo cederà per meno di 25-30 milioni, somma che il Milan sarebbe disposto ad investire. Il ragazzo cresciuto nel Reading, ha inoltre un compenso decisamente abbordabile, circa 800.000 euro a stagione.

Fermo restando che Danso resta la prima opzione, i rossoneri non hanno smesso di seguire un mediano già visto in Italia con l’Udinese, passato proprio al Lens nel 2020 per 8,5 milioni. Parliamo di Seko Fofana, 28 anni il 6 maggio, vincolato fino al 2025. Per l’ivoriano 7 gol e 5 assist in 35 gare di Ligue1, 2 reti in quattro recite in Coppa di Francia. Resta una seconda scelta per il centrocampo ma va tenuto d’cchio.