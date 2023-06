MVP, l’Under 21 e ora il Real: Kvara spaventa il Napoli

Dopo aver vinto l’MVP di quest’anno, Kvaratskhelia sta facendo preoccupare i tifosi del Napoli di De Laurentiis.

La stagione del Napoli è stata assolutamente perfetta. Oltre al super meritatissima vittoria del campionato, infatti, gli azzurri quest’anno hanno raggiunto un obiettivo mai raggiunto nella storia del club: ovvero la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Il team campano, infatti, non si era mai spinto così in avanti nella massima competizione europea per club, neanche ai tempi di Diego Armando Maradona.

C’è da dire che tra le fila azzurre c’è anche un po’ di rammarico per non essersi qualificato per le semifinali, viste le due gare disputate con il Milan di Stefano Pioli. Il Napoli, al netto anche dell’assenza di Victor Osimhen nella gara di andata, non ha giocato nel migliore dei modi il doppio confronto contro il team meneghino.Anche lo stesso Khvicha Kvaratskhelia non ha dato il meglio di sé nelle gare di Champions contro il Milan.

Il georgiano, infatti, ha prima sbagliato una grande occasione nel match di andata e poi nella gara di ritorno si è fatto ipnotizzare dagli undici metri da Mike Maignan nella gara di ritorno. Ma la prima di stagione italiana del georgiano è stata comunque assolutamente magnifica. Tantoché l’esterno del Napoli ha vinto il premio come miglior giocatore della Serie A di quest’anno. Tuttavia, al netto di questo importantissimo riconoscimento, Khvicha Kvaratskhelia sta facendo preoccupare i tifosi partenopei sia per la convocazione dell’Under 21 della sua Georgia che per le voci di calciomercato.

Napoli, tifosi azzurri preoccupati: Kvaratskhelia seguito dal Real Madrid

Sul MVP del campionato di quest’anno, infatti, bisogna registrare l’interesse di tante big europee, soprattutto il Real Madrid. Il nome dei ‘Blancos’, di fatto, è quello tra i più accostato a quello di Khvichia Kvaratskhelia. Il georgiano è sicuramente già entrato nella lista dei desideri di Carlo Ancelotti, anche se Aurelio De Laurentiis non ha la minima intenzione di cederlo la prossima estate.

Il patron partenopeo, considerando anche l’addio di Luciano Spalletti, imposterà la squadra dell’anno prossimo proprio intorno a Kvaratskhelia. Per quanto riguarda il discorso della convocazione dell’Under 21 della Georgia per l’Europeo di categoria, che si terrà dal 21 giugno all’8 luglio proprio tra il paese caucasico e la Romania, il giocatore del Napoli è stato inserito nella lista dei pre-convocati.

Una possibile chiamata da parte della sua Georgia, infatti, farebbe saltare a Kvaratskhelia la prima parte del ritiro della prossima estate, esattamente quello che si terrà a Dimaro. Il nuovo allenatore del Napoli, di fatto, potrebbe iniziare la sua avventura sulla panchina azzurra con un bel handicap.