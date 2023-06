Scamacca nella big di Serie A, affare da 28 milioni

Gianluca Scamacca torna in Serie A dopo una sola stagione di Premier: giocherà in una big del campionato

Il grande salto dal Sassuolo al West Ham non è stato certo fortunato per Gianluca Scamacca. Di certo il passaggio dalla Serie A alla Premier League non se l’aspettava così il bomber che nella scorsa estate aveva optato per il trasferimento Oltremanica anche per un’esperienza di vita.

Ed invece la sua stagione è stata praticamente un calvario; appena 16 presenze in campionato e la miseria di tre gol, decisamente uno score gravemente insufficiente, considerato anche la cifra spesa dagli Hammers per portare a Londra il classe ’99.

Ben 30,5 milioni di sterline, poco meno di 36 milioni di euro per regalare a Moyes un centravanti dal sicuro avvenire. Ed invece ha deluso; peraltro ha finito in anticipo la stagione colpa di un problema al ginocchio che lo tiene fermo da due mesi e mezzo.

Scamacca, quindi, non potrà aiutare il West Ham nemmeno nella finale di Conference League in programma mercoledì contro la Fiorentina. Ed a pochi giorni dalla gara è arrivata una nuova batosta per il centravanti. Antonio, suo compagno di squadra, intervenuto in un podcast, ha ammesso come sia un centravanti di qualità ma anche un giocatore non combattente.

Scamacca torna in Italia: una big di Serie A pronta ad affondare il colpo

In estate, dopo un’annata come detto tutt’altro che felice, Scamacca potrebbe anche decidere di tornare in Italia. Nonostante un campionato opaco, infatti, continua ad avere molti estimatori in Serie A, soprattutto nelle big del nostro calcio.

Non è un mistero, infatti, che la Juventus lo segua attentamente e potrebbe decidere di puntare su di lui in caso di cessione di Dusan Vlahovic. A Scamacca sarebbe affidato il compio di dare il via ad un nuovo progetto bianconero.

Non solo la Juve, però. Anche il Milan, infatti, è a caccia di un bomber; Ibrahimovic non rinnoverà con i rossoneri, Origi è sul piede di partenza come Rebic ed il solo Giroud – non più giovanissimo – da solo non può sostenere il peso dell’attacco rossonero per oltre 50 partite.

Ecco perché le porte di Milanello potrebbero spalancarsi per Scamacca; in rossonero, peraltro, giocherebbe anche la Champions League, un pallino del centravanti. Il West Ham è disposto a cedere il calciatore con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro.

Un’operazione che potrebbe essere conveniente per il Milan, tant’è che Maldini sta riflettendo seriamente, conscio di dover regalare un rinforzo di spessore a Pioli nel reparto offensivo.