Wanda Nara esagerata: lato B in mostra e messaggio in codice

Stavolta non perdona, la bellissima showgirl ed imprenditrice argentina, Wanda Nara, mostra proprio tutto, così.

Sui social come nella sua carriera. La meravigliosa e sensualissima sudamericana, Wanda Nara, non lascia che le briciole alle sue contenders. Vuole prendersi tutto lei ed infatti su Instagram fa in modo da far perdere la testa ai fan, che la seguono in milioni. Non impazzire per lei è praticamente cosa impossibile.

Con delle curve come le sue non bisogna faticare molto, ma certo la stupenda argentina ci mette anche del suo e senza problemi è arrivata a 16,4 milioni di follower Instagram. Ed a proposito di numeri, basta rileggere le misure della bellissima showgirl alta 168 cm, ovvero 91-63-91, per capire quale sia il suo segreto. Oltre però a tanta passione.

Wanda Nara esagerata: lato B da paura

Sicuramente ce ne mette tanta in tutto quello che fa la bellissima nativa di Boulogne Sur Mer, a cui davvero sembra riuscire proprio tutto. Amatissima sui social, è diventata anche una bravissima imprenditrice con tanto di linea di make up personale ed anche agente di calciatori. Nello specifico, lo è di suo marito come tutti saprete, l’attaccante Mauro Icardi che ha un passato in Italia nell’Inter ed oggi è al Galatasaray.

Ma la stupenda classe ’86 non ha certo terminato le sue risorse. La sua presenza è sempre ben voluta dalla tv italiana che la vide dapprima ospite e poi co-conduttrice a Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco, ballerina per una notte di Ballando con le stelle ed anche opinionista al GF VIP del 2020. Tutti vorrebbero un suo ritorno ed alcuni tifosi sognano pure quello del suo compagno in Serie A. Intanto, sotto al suo post, lei scrive proprio: “Tutto torna, tutto torna”. Chissà però riferendosi a cosa.

Al momento però, visto che lei non lascia capire nulla, è proprio del post stesso che ci interessiamo. Infatti, la pazzesca showgirl argentina di 36 anni, ha qualcosa da far vedere anche oggi. Diremmo anche parecchio, visti i vestiti non proprio coprenti. La meravigliosa sudamericana infatti, sa già come fare il pieno di like e lo dimostra subito.

Stivali lunghi con tacco a spillo che la rende più slanciata e sexy, magliettina nera aderentissima che ovviamente ci regala una visione celestiale del suo lato A, infine body quasi inesistente dietro. Il fenomenale lato B di Wanda Nara è completamente scoperto. Ai fan sembra di sognare, i ‘Mi piace’ sono migliaia.