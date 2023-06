Accardi al Napoli: da Empoli arriva una voce

In casa Napoli si continua a guardare con attenzione anche al nuovo ds e da Empoli arriva una voce su Accardi.

Chiuso il discorso campionato, è tempo di guardare al futuro in casa Napoli. I punti da chiarire sono ancora diversi e tra questi c’è anche la questione del direttore sportivo in caso di addio di Giuntoli.

Come spiegato in più di un’occasione, l’obiettivo numero uno per il ruolo di direttore sportivo resta Pietro Accardi e su di lui arriva una voce importante da Empoli. Andiamo a vedere nei dettagli di cosa si tratta e soprattutto quale sarà il futuro del dirigente dopo una lunga esperienza in terra toscana.

Napoli: Accardi nuovo ds, arriva una voce da Empoli

In casa Napoli De Laurentiis inizia con molta attenzione a programmare il futuro e la prossima stagione, ma il tutto lo si vuole fare con molta attenzione perché l’obiettivo principale è quello di non sbagliare. Il rischio di accelerare le cose potrebbe portare ad un flop e da qui la scelta di ragionare prima di muovere le pedine.

E se per quanto riguarda la questione allenatore si deve aspettare ancora qualche giorno (settimana), la partita del direttore sportivo potrebbe chiudersi prima. Giuntoli è al lavoro per cercare di trovare l’accordo e passare alla Juventus e in quel caso il Napoli dovrebbe puntare tutto su Accardi. Secondo quanto riferito da La Nazione, il ds è in attesa di una chiamata da Napoli e per questo motivo non ha ancora incontrato Zanetti. Solo dopo la scelta di ADL entreranno nel vivo altri discorsi.

L’obiettivo, come detto in precedenza, è quello di fare un salto di qualità importante per Accardi e quindi le parti sono in corso per trovare il giusto accordo. Da parte del presidente Corsi non c’è intenzione di fare un passo indietro, ma alla fine sarà costretto a lasciarlo andare se il Napoli si farà avanti.

Ultima Napoli: Accardi in pole position per il ruolo di ds

Accardi è in pole position per il ruolo di ds in casa Napoli nonostante la candidatura di Ciro Polito resta sul tavolo di ADL. De Laurentiis, però, non sembra intenzionato a privare il Bari di uno degli artefici di queste ultime stagioni e quindi difficile una promozione in terra partenopea per il dirigente campano.

Attenzione, comunque, ad una promozione del Bari. In quel caso ADL è costretto a vendere e quindi Polito potrebbe essere il nome giusto per il Napoli. Insomma, ragionamenti in corso e una sfida a due tra Accardi e Polito.