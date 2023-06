De Laurentiis fa saltare il banco: nome da brividi per i tifosi

De Laurentiis è al lavoro per il nuovo allenatore: spuntano diversi profilo ma l’obiettivo solo uno. Il nome è da brividi per i tifosi

La stagione del Napoli è stata esaltante ed è finita con la vittoria super meritata dello scudetto. I ragazzi di Spalletti hanno dominato dalla prima all’ultima giornata vincendo il campionato con ben 5 giornate d’anticipo.

L’unica macchia resta la cocente eliminazione col Milan in Champions League. De Laurentiis ha dichiarato che il prossimo anno punterà a vincere anche in Europa: “Se la Uefa non ci fermerà, come ha fatto l’arbitro nelle due partite, probabilmente il prossimo anno vinceremo la Champions League”. Parole al veleno del patron degli Azzurri che come al solito ha detto la sua senza peli sulla lingua. Il presidente del Napoli adesso dovrà pensare anche al prossimo allenatore.

Luciano Spalletti lascerà dopo l’incredibile cavalcata e ha deciso di prendere un anno sabbatico. Una decisione che reso tristi i tanti tifosi napoletani che ormai si erano affezionati al mister di Certaldo. Inoltre ci sarà da sistemare anche la situazione legata al ds, infatti anche Giuntoli potrebbe lasciare. L’ex direttore sportivo del Cagliari è in trattativa avanzata con la Juventus. Manca l’ok di De Laurentiis per il passaggio a Torino.

De Laurentiis, caccia al nuovo allenatore: il nome fa sognare i tifosi

Luciano Spalletti ha annunciato l’addio al Napoli: “A volte per amore si lascia…Alla mia età posso decidere di fare qualsiasi cosa. Quando si ha davanti una città come Napoli, che merita delle cose, bisogna domandarsi se siamo in grado di metterle a disposizione oppure no. Napoli non merita le cose normali, merita molto di più”. Adesso Aurelio De Laurentiis sta cercando un nuovo allenatore. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport c’è stato un incontro a Roma con Thiago Motta, ma l’italo brasiliano difficilmente sarà l’allenatore del Napoli la prossima stagione. Sul taccuino c’è anche il nome di Italiano, ma la Fiorentina in questo momento è proiettata alla finale di Conference League dopo aver perso quella di Coppa Italia contro l’Inter.

Dopo Luis Enrique, anche le quotazioni di Sergio Conceiçao sono in netto calo. Non scendono invece quelle di Nagelsmann. Infatti è lui il nome che fa sognare i tifosi del Napoli. Il tedesco ha ancora un contratto col Bayern Monaco ma è alla ricerca di un nuovo club dopo l’esonero. Sarebbe perfetto per continuare il modello Napoli impostato sul 4-3-3. I tifosi lo sperano e Nagelsmann ha chiesto tempo. De Laurentiis avrebbe chiamato il tedesco per offrirgli la panchina del Napoli, ma i bavaresi per liberarlo dal suo contratto, in scadenza nel 2026, chiedono 10 milioni e la cifra sembra elevata.

L’avventura di Nagelsmann al Bayern Monaco è finita prematuramente a causa di alcune vicende di spogliatoio che non sono piaciute alla dirigenza. Il tecnico ha infatti parlato di una presunta talpa all’intero dell’ambiente bavarese, che rendeva pubblici gli schemi della squadra alla stampa. Gli alti ranghi biancorossi non hanno gradito tali dichiarazioni e lo hanno esonerato, scegliendo Tuchel al suo posto.