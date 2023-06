Napoli show: nuovo record per i partenopei

Annata stupefacente per il Napoli che è tornato sul tetto d’Italia 33 anni dopo. Una stagione dominata in Serie A anche attraverso i numeri e i record dei singoli

Vittoria su vittoria il Napoli ha costruito un successo strepitoso e che mancava da ben 33 anni. Lo scudetto di questa stagione è il punto massimo raggiunto nell’era De Laurentiis grazie al lavoro del collettivo: dalla squadra all’allenatore passando per proprietà, dirigenza e tifosi.

La compagine allenata da Luciano Spalletti ha vinto il titolo con largo anticipo sulla tabella di marcia, in virtù di un percorso spettacolare e devastante, che non ha lasciato scampo ad una concorrenza andata via via cadendo rapidamente. Una stagione quindi da incorniciare che passa dallo straordinario lavoro collettivo, e che trova esaltazione anche nelle fantastiche prestazioni di tantissimi singoli.

Il collettivo è infatti riuscito ad esaltare ed esaltarsi ulteriormente attraverso anche il rendimento di alcuni top player come Kvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen, decisivi a suon di gol ed assist ed anche premiati dalla stessa Serie A. A fine stagione è infatti il momento di tirare le somme di quanto visto, e la Lega è andata proprio ad assegnare i premi per i migliori calciatori di questa annata.

Tanto Napoli inevitabilmente tra i top di questo campionato: dall’allenatore ad un attacco stellare.

Napoli, annata super per i big: i record di Kvaratskhelia

Come appreso dalla Lega Serie A le classifiche stagionali sono state redatte in virtù delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema hawk-eye. Una serie quindi di valutazioni che consentono di prendere in esame anche aspetti cruciali come il movimento senza palla, le scelte e l’efficienza.

Statistiche complessive che per quanto concerne il riconoscimento più ambito, quello di MVP della Serie A 2022/23, hanno premiato le qualità eccelse di Kvicha Kvaratskhelia, alla sua prima annata in Italia. Un vero e proprio record per il georgiano che ha collezionato diversi primati importanti in questa annata:

– Efficienza Tecnica al 94,8%, che rappresenta un record degli ultimi 5 anni in Serie A TIM;

– Condizione atletica da ben 17 gare oltre il 95% di Efficienza Fisica;

– Kvara ha anche il record sia nella capacità di optare per scelte di gioco ottimali (K-Solution 94,8%) che in aggressività offensiva (95,3%).

Un rendimento complessivo quindi clamoroso per il georgiano che all’esordio in Serie A ha messo in piedi un autentico show. Premiati inoltre anche Luciano Spalletti come miglior allenatore e Victor Osimhen come miglior attaccante.