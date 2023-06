Scambio in difesa: il Napoli ha il dopo Ostigard

Dopo la grande stagione che ha portato al terzo Scudetto della storia dei partenopei, il Napoli inizia a pianificare anche il futuro: sulla lista ci sarebbe il nome di un giovane difensore.

Il nuovo nome potrebbe andare a sostituire uno dei centrali già presenti nella rosa azzurra. Si tratta di Leo Ostigard, difensore ex Genoa che ha trovato poco spazio con la maglia del Napoli nel corso di questa stagione.

Ai nastri di partenza, infatti, Ostigard era arrivato per giocarsi le sue carte al centro della difesa partenopea che, complice l’addio di un gigante come Kalidou Koulibaly, aveva smarrito gran parte delle sue certezze. A conquistare sin da subito i galloni da titolari, però, sono stati Rrahmani e Min-jae Kim che hanno lasciato solo le briciole a Juan Jesus e, appunto, Ostigard.

Il Napoli rivoluziona la difesa: si prova ad anticipare la concorrenza per il giovane difensore

La conquista del titolo di Serie A è stata la ciliegina sulla torta per il Napoli di Spalletti che, di recente, ha comunicato il suo addio agli azzurri. Insieme al tecnico potrebbero partire, per diversi motivi, anche alcuni dei protagonisti della stagione del Napoli. Victor Osimhen è finito nel mirino di tanti top club europei; mentre su Min-jae Kim c’è sempre la variabile legata alla clausola rescissoria. Potrebbe lasciare Napoli anche chi ha trovato meno spazio nel corso della stagione e uno di questi potrebbe essere Leo Ostigard, dato che con il rinnovo di contratto Juan Jesus sembra essere sempre più immerso nel progetto azzurro.

Il difensore norvegese è arrivato al Napoli a titolo definitivo dal Brighton per una cifra vicina ai 5 milioni di euro, ma ha trovato pochissimo spazio agli ordini di Spalletti. Sono solo 11 le presenze dell’ex Genoa con la maglia azzurra e questo potrebbe spingere il classe ’99 a partire per giocare con più continuità. Il Napoli non vuole farsi trovare impreparato e starebbe monitorando con molta attenzione Anthony Oyono, difensore centrale del Frosinone.

Oyono è un difensore classe 2001 arrivato al Frosinone nel gennaio 2022 dal Boulogne. Il giovane centrale ha preso parte a 14 incontri con la maglia dei ciociari, frenato nel mezzo della stagione da un infortunio allo scafoide. Un suo ingaggio, dunque, sarebbe legato anche ai margini di crescita del ragazzo che assaggerebbe per la prima volta in Serie A. Il grande salto, però, potrebbe farlo soccombere e per questo dalle parti di Castelvolturno si valuta anche la possibilità di acquistarlo e girarlo nuovamente in prestito al Frosinone per permettergli di acquisire confidenza con il nuovo campionato.