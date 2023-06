Dall’Italia l’erede di Benzema: 90 milioni, c’è la ‘proposta’

Chi prenderà le redini di Karim Benzema? A Madrid sono convinti: proviene dalla Serie A.

L’addio di Karim Benzema ha spiazzato un po’ tutti perché era stato egli stesso a spegnere le voci di mercato che lo vedevano lontano da Madrid. Intervenendo a un evento organizzato da Marca, il Pallone d’oro francese si sentiva ancora parte del mondo madridista.

E invece le cose sono andate al contrario: Benzema ha comunicato di non voler rinnovare il contratto in scadenza e di accettare l’offerta dei freschi campioni d’Arabia Saudita, l’Al Ittihad, la rivale dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo.

Il francese lascia Madrid dopo 354 reti siglate in 648 partite giocate in tutte le competizioni e, soprattutto, ben 25 trofei conquistati nell’arco di 14 stagioni (5 Champions League, 5 Mondiali per Club, 4 Liga, 4 Supercoppe Europee, 3 Copas del Rey e 4 Supercoppe spagnole). Numeri semplicemente paurosi.

Intanto a Madrid cominciano a guardarsi attorno: chi sarà il prossimo attaccante a cui dare le chiavi del reparto? Molti nomi balenano nella mente di Florentino Perez e di Carlo Ancelotti. Uno di essi proviene dalla Serie A.

Real Madrid, Lautaro nuovo obiettivo

Proprio uno dei pilastri dell’Inter potrebbe essere presente sul rinomato taccuino dei Blancos, alla ricerca di un attaccante che sappia interpretare il ruolo come Benzema. Lautaro Martinez dopo una stagione stratosferica a livello di trofei – e che potrebbe essere arricchita da una Champions League – si trova ora a un bivio della sua carriera a 26 anni ancora da compiere. Il Real Madrid potrebbe essere il coronamento di un intero percorso, ma non è affatto detto che il ‘Toro’ lasci una piazza che lo ha amato sin dalle prime partite.

Steven Zhang, consapevole dell’appeal dell’ex Racing, è convinto che il classe 1997 voglia rimanere rispettando il contratto in scadenza nel 2026. Ma da Madrid si moltiplicano le voci di un interesse delle Merengues. Il sito spagnolo Fichajes.net riporta che il Real fa sul serio e, nel caso in cui non dovesse mettere le mani sulla prima scelta, Harry Kane, potrebbe fiondarsi sul campione del mondo che viene valutato dai nerazzurri 80-90 milioni di euro.

L’Inter almeno per ora è concentrata solo sulla prossima finale di Champions e non ha intenzione di rompere l’equilibrio dello spogliatoio. Inoltre, il vice presidente Javier Zanetti poco tempo fa ha assicurato che Lautaro rimarrà a Milano rispettando i termini del suo contratto. Dunque il ‘Toro’ rimane intoccabile, ma Florentino Perez non è detto che rimanga in silenzio e dopo la finale di Istanbul potrebbe bussare alla porta di Zhang con una offerta irrinunciabile.