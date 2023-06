Game over con la Juve: firma sulla rescissione

Un big della Juve è pronto alla rescissione, c’è già una nuova meta in ballo lasciando così il club dopo lungo tempo e quasi a sorpresa.

La rivoluzione dei bianconeri è appena iniziata, c’è un addio che si sta consumando proprio in queste ore e farà molto discutere. Una partenza importante, andrà via uno dei titolari e sembra questo un segnale rivolto anche a Max Allegri per la prossima stagione.

Il calciomercato della Juventus sarà una continua rinuncia, sia in entrata che in uscita. In quest’ultimo caso sembra già assodato come partirà Dusan Vlahovic, ma la campagna delle cessioni sta già iniziando con delle rescissioni che fanno discutere.

Un big della Juve andrà via, c’è già una nuova chance che si è prospettata, servirà solo ottenere l’accordo con i bianconeri. Il club è pronto a concedere la lista gratuita al calciatore, dopo tante stagioni a Torino è pronto a una nuova avventura sportiva per rilanciarsi.

Addio Juve, va via a costo zero

La partenza è destinata a fare discutere, non fosse altro per un “vizio” rimasto immutato dalle dirigenze bianconere. Ovvero, quello di non incassare mai un euro dalle cessioni dei trentenni, qualcosa che è iniziato dai tempi di Fernando Llorente e sta proseguendo in queste stagioni, portando comunque a un ammanco sul lato delle cessioni. Dall’altra parte, invece, si ragiona sul risparmio nel monte ingaggi, con la partenza di questo big sono sei i milioni risparmiati: Alex Sandro andrà al Galatasaray, il brasiliano sta avendo la lista gratuita dai vertici bianconeri.

Il brasiliano lascerà Torino, era arrivato dal Porto per 26 milioni di euro nell’estate del 2015 ed è stato protagonista dei successi bianconeri del passato. Alex Sandro però è stato anche uno dei più criticati nelle ultime stagioni, le sue amnesie in fase di marcatura sono costate care ai bianconeri (basti pensare a una finale di Supercoppa), tanto che Allegri lo aveva riciclato come terzo centrale di difesa. Esperimento durato nel corso della stagione e che sarebbe proseguito anche nella prossima, ma tutto ciò non sarà ora possibile. È un segnale per il tecnico, il difensore aveva ottenuto anche il rinnovo automatico per le presenze in campo, ciò non era piaciuto alla dirigenza.

Alex Sandro in Turchia, raggiungerà il club che ormai in ogni sessione di mercato acquista calciatori dal nostro campionato o comunque volti noti. Torreira, Mertens, Icardi, Zaniolo e ora anche il difensore, che concluderà la carriera nel campionato turco. Va via uno dei fedelissimi di Allegri, l’aria di rivoluzione è iniziata, il prossimo addio potrebbe essere quello del tecnico?