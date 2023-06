Uno per reparto: il nuovo Napoli “viola” di Italiano

Il Napoli di Vincenzo Italiano potrebbe rinforzarsi con tre calciatori dalla Fiorentina: uno reparto, chi sono i profili scelti

Il Napoli Campione d’Italia da chi sarà guidato nella prossima stagione? Una domanda a cui nessuno sa rispondere, perché è ancora un grande enigma il nome del prossimo tecnico degli azzurri. De Laurentiis sfoglia la margherita, sta valutando addirittura 20 profili ma è innegabile come in pole ci sia Vincenzo Italiano.

L’allenatore della Fiorentina potrebbe essere annunciato dopo la finale di Conference League e quindi nei prossimi giorni; un indizio, questo, sul temporeggiare da parte della società proprio per lasciare l’ambiente viola concentrato sul grande obiettivo senza interferenze.

Italiano, d’altronde, è legato alla Fiorentina da un contratto fino al 2025 ma i buoni rapporti tra De Laurentiis e Commisso agevolerebbero la trattativa fino a farla andare in porto. Dipanata la questione allenatore, si potrà poi iniziare a costruire il nuovo Napoli che verrà, iniziando ad intervenire anche sul mercato in entrata.

E sarebbero tre i nomi finiti nel mirino della società azzurra, tutti in forza alla Fiorentina; tre candidature che potrebbe indicare lo stesso Italiano al patron De Laurentiis per rinforzare la squadra e colmare evidentemente qualche lacuna che verrebbe a crearsi da qualche cessione.

Napoli, tre rinforzi dalla Fiorentina: ecco chi sono

Com’è noto sembra ai titoli di coda l’esperienza in azzurro di Kim Min-Jae; il difensore sudcoreano ha una clausola rescissoria nel suo contratto valida per la prima metà di luglio ed il Manchester United è pronto ad esercitarla e portare il miglior centrale della Serie A in Premier League.

I partenopei, quindi, saranno chiamati nuovamente a sostituire il difensore di punta, proprio come accadde nella scorsa stagione con Koulibaly. Ed Italiano, in tal senso, è pronto ad indicare un suo fedelissimo.

Si tratta di Nikola Milenkovic, centrale della nazionale serba e profilo di grande caratura, in grado di giocare sia al centro che a destra all’occorrenza. Un calciatore già seguito in passato dagli azzurri che darebbe ampie garanzie, sebbene nel corso di questa stagione sia stato decisamente discontinuo.

Dalla difesa all’attacco, altro fedelissimo di Italiano è Nico Gonzalez; anche l’argentino, proprio come il difensore, ha mostrato il suo talento a sprazzi, mostrando una grande discontinuità. È però perfetto nel ruolo di esterno destro in un tridente offensivo, posto che quasi sicuramente lascerà vacante Lozano, con il contratto in scadenza nel 2024 ed in uscita, anche perché è il più pagato della rosa azzurra.

In mediana, invece, il sogno è Amrabat; uomo d’ordine della Viola, anche l’ex Verona in passato è stato seguito dagli azzurri. Sarebbe una valida alternativa ai titolari in un reparto che vedrà l’addio di Tanguy Ndombélé – non sarà riscattato dal Tottenham – e con ogni probabilità di Diego Demme.