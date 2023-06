Paola Saulino illumina la festa: lo stadio ai suoi piedi

Nella serata di domenica erano presenti tantissimi personaggi allo stadio ‘Diego Armando Maradona’ per assistere alla grande festa del Napoli che, dopo 33 anni, ha trionfato nuovamente vincendo lo scudetto. Tra gli ospiti anche Paola Saulino

L’influencer napoletana non ha voluto assolutamente mancare all’appuntamento e si è recata nell’impianto sportivo partenopeo per rendere omaggio ai ragazzi di Luciano Spalletti. Il suo look, a dire il vero, non poteva assolutamente passare inosservato. Tanto è vero che, nella parte dello stadio in cui si trovava lei, la maggior parte dei tifosi era più concentrato a guardare lei piuttosto che la partita e la grande festa.

Paola Saulino sa sempre come catturare la sua attenzione. I suoi scatti che pubblica sul suo account ufficiale di Instagram ne sono una prova. Proprio come l’ultimo che sta raccogliendo un importantissimo successo. In particolar modo per quanto riguarda il numero di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi follower. Gli stessi che non si perdono minimamente un suo singolo aggiornamento. Il risultato è garantito.

Paola Saulino, look devastante per la festa azzurra [FOTO]

Sui social network sono stati pubblicati alcuni filmati di lei completamente nuda. Tutto il suo corpo, infatti, era colorato d’azzurro. Proprio come il colore della sua squadra del cuore. Allo stadio, ovviamente, si è ricoperta con una vestaglia e con dei leggins che richiamano sempre lo stesso colore. Anche se questo suo vestito non è stato apprezzato particolarmente da tutti. In particolar modo, sui social network, buona parte ha commentato in maniera negativa, parlando di un qualcosa di troppo esagerato.

Altri, invece, si sono voluti soffermare sul fatto che la sua è stata una pessima idea. C’è anche chi, però, si è schierato dalla sua parte e lo ha dimostrato con commenti positivi. Già qualche settimana fa aveva annunciato che, per il suo Napoli, avrebbe fatto un qualcosa di particolare. Ed alla fine la promessa è stata mantenuta. Il suo post sta raccogliendo comunque un numero importante di “like“. Stesso discorso vale anche, appunto, per i commenti.

All’esterno dello stadio ‘Maradona’ ha sfilato completamente senza veli. Tra lo stupore dei tifosi che, senza alcun problema, le chiedeva qualche foto. Un “body painting” (come si dice nel gergo) che ha fatto molto discutere e scatenare non poche polemiche. Tanto è vero che le immagini hanno fatto non solamente il giro del Paese, ma in tutto il mondo.