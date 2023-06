Emma Marrone, amaro retroscena alla festa del Napoli: cos’è successo

Emma Marrone è stata protagonista della festa del Napoli, ma un dettaglio ha amareggiato i fan: cosa è successo.

Piccolo grande giallo alla festa del Napoli. Il super show in diretta su Rai 2 tanto voluto da De Laurentiis ha diviso i tifosi, tra chi ha apprezzato e chi invece è rimasto deluso per l’aspetto ‘elitario’ della festa, ha fatto parlare e discutere moltissime persone.

Anche chi non è propriamente tifoso del Napoli o interessato al calcio. Ad esempio, molti fan di Emma Marrone, a cui non è sfuggito un dettaglio clamoroso che ha riguardato la cantante salentina. Un episodio che ha lasciato molta amarezza negli appassionati della Brown.

Non c’entra direttamente il calcio. Ovviamente Emma non ha mai nascosto di aver avuto simpatie per altre squadre, ma allo stesso modo ha sempre avuto una grande ammirazione per Napoli città e una grande sintonia con gli artisti partenopei. Questo le è bastato a guadagnarsi un posto all’interno della festa più attesa dai tifosi azzurri.

Non è stata nemmeno la performance a sollevare polemiche e amarezza nei fan. La versione di Emma di Napule è è stata infatti molto rispettosa, intensa, emozionante, sicuramente tra i momenti più riusciti dell’intera serata, dal punto di vista musicale. C’è un altro dettaglio però, di maggior interesse per gli amanti del gossip, che non è sfuggito e che ha lasciato tutti molto amareggiati. Un piccolo giallo risolto solo in queste ore sui social dall’artista salentina.

Emma Marrone, giallo alla festa del Napoli: la spiegazione della cantante

Se c’era un motivo per assistere alla serata della festa scudetto del Napoli, per molti fan di Emma Marrone, era l’incrocio davanti alle telecamere tra la Brown e Stefano De Martino, suo grande ex. Per la delusione di molti, però, i due si sono a malapena guardati, e anzi la cantante subito dopo la sua esibizione è sembrata scappare via di corsa, abbandonare il palco senza degnarlo nemmeno di uno sguardo. Una fuga che ha fatto infuriare molti fan e ha fatto scatenare la solita gogna mediatica tra chi sosteneva fosse ancora innamorata persa di lui e chi invece l’ha accusata di essere una maleducata.

La verità però non sta né da una parte né dall’altra. Emma e Stefano sono rimasti in buoni rapporti, a detta della cantante, e lei semplicemente nella serata del 4 giugno non è scappata dal palco. O anzi, se lo ha fatto, non è stato per motivi di gossip, bensì solo per più concreti motivi di scaletta.

Lo ha chiarito la stessa cantante tramite le storie Instagram, ‘squagliando’ tutte le ipotesi di gelo montate ad arte da alcuni fan un po’ troppo pettegoli sui social. “Stefano è stato bravissimo, sono orgogliosa di lui“, ha chiarito Emma, spiegando che non lo ha nemmeno sentito parlare dietro di lui, per questo non poteva minimamente scappare, anche volendo. E poi, ha aggiunto la Brown, lei non è la tipa che scappa mai di fronte a nessuna difficoltà nella vita, figuriamoci poi se doveva farlo davanti a una persona a cui vuole un mondo di bene.

Insomma, niente liti, niente gelo, niente gelosia. Il triangolo Emma-Stefano-Belen fa parte del passato. Oggi la Brown è una grande fan di entrambi e della loro famiglia e ha proseguito la sua vita con gioia e soddisfazione. Ed è questa l’unica cosa che conta.