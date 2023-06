Belen, il “Maradona” è ai tuoi piedi: bellezza disarmante

By

Il “Maradona” in estasi per Belen Rodriguez: una dea dalla bellezza disarmante scesa dall’Olimpo per deliziare i tifosi azzurri

Parata di stelle, da Gigi D’Alessio a Nino D’Angelo passando per Alessandro Siani, Biagio Izzo, Tullio De Piscopo, Emma e Arisa, alla festa, al “Maradona”, per la consegna della Coppa dello scudetto agli azzurri.

Uno spettacolo nello spettacolo, quello offerto in campo dai ragazzi (per l’ultima volta) di Luciano Spalletti che hanno liquidato la pratica Sampdoria con un rigore trasformato dal capocannoniere Victor Osimhen e con una botta dalla distanza del “Cholito” Simeone.

Eppure, il momento più esaltante, quello che ha letteralmente mandato in visibilio i 50 mila tifosi che hanno gremito le gradinate del “Maradona”, è andato in scena, prima della festa e del match, quando ha fatto la sua comparsa Belen Rodriguez.

Belen, bellezza disarmante: una dea nello stadio del D10S del calcio

La showgirl e conduttrice argentina non era annunciata al “Maradona”, ciononostante le è bastata una breve e improvvisata passeggiata nel corridoio alle base delle gradinate per prendersi tutta la scena.

Appena i tifosi hanno intravisto la sua elegante falcata da consumata mannequin, qual era prima di conoscere il grande successo televisivo, sono andati in delirio: era come se davanti ai loro increduli occhi si fosse materializzata una dea, scesa dall’Olimpo per omaggiare gli eroi azzurri.

Del resto, impossibile rimanere indifferenti davanti a una bellezza così disarmante: nonostante l’outfit informale, un poco appariscente vestito fiorato e con tanto di bottiglietta d’acqua minerale in una mano e una semplice borsetta a tracolla come un’anonima tifosa, Belen ha incantato in quella imprevista “passerella”.

Il suo sinuoso ancheggiare ha mostrato uno stacco di coscia lungo quanto un rettilineo del circuito di Spa-Francorchamps (famoso per le curve veloci e, appunto, i rettilinei tanto da essere ribattezzato “l’Università della Formula 1”) che, insieme al generoso décolleté che resisteva alla forza di gravità nonostante le sollecitazioni di una camminata sui tacchi alti, ha esaltato i tifosi a tal punto da indurli a intonare il coro “Argentina, Argentina, Argentina”.

Un’autentica ovazione, quindi, per la bellissima e conturbante argentina che, inorgoglita e sorpresa da tale manifestazione di giubilo nei suoi confronti, ha ricambiato facendo “ok” con una mano. Non solo. Belen ha poi postato sul suo seguitissimo profilo Instagram, dove vanta quasi 11 milioni di follower, il relativo video nella cui didascalia si legge “Stadio ‘Diego Armando Maradona’, che onore….Napoli!“.

Insomma, Belen era al “Maradona” in qualità di ospite dell’ex marito e attuale compagno, Stefano De Martino, eppure la showgirl ha comunque lasciato la sua impronta nella festa scudetto e nella memoria dei presenti al “Maradona”. Giusto così. Nello stadio intitolato al “D10S” argentino del calcio non poteva mancare la “dea” argentina della bellezza e della sensualità.