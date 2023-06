“Osimhen è inarrivabile”: si tirano fuori dall’asta

Il futuro di Osimhen è un tema molto caldo in casa Napoli. Una possibile pretendente, però, si è già tirata fuori dall’asta.

Il centravanti azzurro piace a mezza Europa, ma c’è già chi ha deciso di non provare l’assalto all’ex Lille.

Victor Osimhen è stato uno dei protagonisti assoluti della vittoria dello scudetto del Napoli. Il centravanti, premiato dalla Serie A come miglior attaccante del campionato, ha vissuto la sua miglior annata a livello personale trovando continuità a livello fisico. L’ex Lille è maturato e il lavoro di Spalletti su di lui è stato decisivo: oltre a segnare, infatti, lega bene il gioco e ha sviluppato un’intesa naturale con Kvaratskhelia. Il suo futuro, però, è in bilico: diverse big europee lo osservano e potrebbero formulare delle offerte difficilmente rifiutabili. Intanto, però, c’è già chi ha deciso di rinunciare all’asta internazionale.

Osimhen, un top club europeo si tira fuori: niente asta

L’annata magica del Napoli non ha lasciato indifferenti i grandi club. Diversi giocatori, infatti, si sono messi in mostra grazie ad un rendimento eccelso e costante: è il caso, per esempio, di Kim Min-Jae, da mesi ormai accostato al Manchester United. Il difensore piacerebbe molto ai Red Devils, che sarebbero disposti ad investire €45 milioni per lui. Non da meno, ovviamente, è Osimhen, vero e proprio trascinatore della formazione di Spalletti.

Il centravanti ha segnato con una continuità impressionante e ha dimostrato di poter giocare da attaccante moderno: lega il gioco, offre la profondità ed è abilissimo nel gioco aereo. L’ex Lille avrebbe diversi estimatori in Premier League, tra cui Chelsea e Manchester United. Il presidente De Laurentiis ha dichiarato che non avrà problemi a trattenerlo, ma certe offerte potrebbero farlo vacillare. Ad ogni modo, c’è già chi ha deciso di non partecipare all’asta: si tratta del Bayern Monaco.

A confermarlo è stato il presidente onorario dei bavaresi: Uli Hoeness ha dichiarato che, ad oggi, Osimhen è inarrivabile a causa dell’elevato costo del cartellino. I campioni di Germania cercheranno sicuramente un attaccante di altissimo livello, tassello che è mancato durante questa stagione. I principali obiettivi sarebbero due: Kolo Muani e Vlahovic.

Il Bayern Monaco non prenderà parte all’asta internazionale per arrivare al 9 del Napoli, che rimane comunque nel radar delle big inglesi. Sarà un’estate molto calda per lui e per il club azzurro, che dovrà resistere agli assalti dei top club per trattenere il suo gioiello. Molto, però, dipenderà dalla volontà del giocatore, che ad oggi non sembrerebbe interessato ad una partenza.