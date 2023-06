Ultima per quattro: salutano il Napoli, è deciso

L’ultima gara di campionato è l’occasione per salutare quattro giocatori che sono ormai praticamente certi dell’addio

Qualcuno sperava che non finisse più, che non finisse mai. L’idea di giocare ancora con l’acquisita certezza, ormai dal 4 maggio, di essere Campioni d’Italia, non era certo dispiaciuta al popolo napoletano.

Che vorrebbe godersi ancora, il più possibile, la magnifica squadra che ha dominato in lungo e in largo il campionato. Se pensiamo poi che l’ultima gara di Serie A con la Sampdoria coinciderà anche, a meno di improbabili e clamorosi dietrofront, con il commiato di Luciano Spalletti al club azzurro, l’epilogo della stagione lascia un po’ di amaro in bocca ai supporters partenopei. Che però sono pronti a godersi l’estate da primi della classe.

Proprio l’addio del tecnico di Certaldo, unito a quello sempre più probabile del mago del mercato, quel Cristiano Giuntoli che la scorsa estate ha ribaltato il Napoli abbassando del 70% il monte ingaggi costruendo nel contempo un giocattolo quasi perfetto, comporterà una mini rivoluzione nel parco giocatori.

In attesa di conoscere il destino dei big – da Kim a Kvaratskhelia, passando per Osimhen e Lobotka – alcuni calciatori non esattamente centrali nel progetto tecnico del club sono pronti a salutare. Il match contro la già retrocessa Sampdoria è l’ultima occasione per vederli in campo con la maglia azzurra.

Addio Napoli, poker di partenze dopo la gara con la Samp

Forse l’unico limite della splendida sintonia orchestrata da Luciano Spalletti è stato il fatto di non avere, in ogni ruolo, dei giocatori perfettamente intercambiabili. Soprattutto nei settori di centrocampo e attacco. Ecco che quindi, in assenza di Lobotka, Anguissa, Kvara e Lozano (o Politano) i sostituti non avrebbero potuto garantire nemmeno lontanamente lo stesso rendimento. Senza colpa di nessuno, trattandosi di calciatori ai quali non si poteva certo chiedere di elevarsi agli altissimi standard messi in mostra dai titolarissimi.

Non a caso lo stesso Spalletti ha concesso loro solo pochi minuti, e a stagione ormai messa in ghiaccio: la rinnovata ambizione del club, che dovrà difendere il titolo di Campione, non prevede la loro presenza nella prossima stagione.

Tanguy Ndombele, sul quale peraltro le aspettative di inizio anno erano di una titolarità da giocarsi alla pari con Anguissa, Diego Demme, Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano saluteranno tutti al fischio finale dell’utlima di campionato. Il francese non verrà riscattato dal Tottenham e tornerà alla base, mentre gli ultimi due faranno probabilmente le fortune di qualche neopromossa. O di ambiziosi club della cadetteria che hanno il chiaro obiettivo di risalire in A da subito.

Per il 31enne tedesco si prospetta invece un ritorno in Bundesliga, con club di fascia medio-bassa già interessati al suo acquisto.