Sergio Ramos a zero, il colpo è da sogno

L’epurazione del Paris Saint Germain continua con Sergio Ramos, il prossimo colpo a costo zero che farà discutere nel calciomercato.

Il difensore spagnolo non molla la presa, ha ancora intenzione di giocare ed essere il leader difensivo. Il costo del cartellino è gratis, l’ingaggio di Sergio Ramos sarà da valutare per i conti societari ma l’operazione appare fattibile.

Sergio Ramos è uno dei prossimi partenti del Paris Saint Germain, la conferma è arrivata sia nelle parole del diretto interessato che dal saluto del pubblico parigino. Nell’ultima gara di Ligue 1, il pubblico ha tributato un’ovazione al centrale spagnolo, che dopo due stagioni lascerà la Francia e il club parigino con il rimpianto di non aver vinto la Champions League.

Ramos via da Parigi, la sconfitta casalinga contro il Clermont non è stata il massimo per chiudere l’avventura. È andato in gol per il provvisorio 1-0, poi dopo il rigore di Mbappè c’è stato il crollo, gli ospiti hanno vinto per 2-3 a sorpresa. Sul difensore, dopo la fine della Ligue1, ci sono ora prospettive interessanti ad aprirsi. A 37 anni vuole vivere un’ultima grande esperienza per chiudere la carriera al meglio.

Sergio Ramos a costo zero, dove giocherà nel 2023-24

Il campione spagnolo ha vinto tutto in carriera, la sua storia è ricca di trionfi con la nazionale spagnola e con il Real Madrid. Non si è ripetuto a Parigi e questo rimarrà un grande cruccio, due edizioni della Champions League sono state vanificate senza arrivare almeno in finale, è questo un pensiero che assilla i tanti campioni che hanno fatto flop. Così, Sergio Ramos non rimarrà nemmeno in Europa, stando alle ultime ci sono due mete per lui: l’Arabia Saudita o la MLS.

Da valutare entrambi i casi, anche perché sono mete totalmente diverse e non solo dal punto di vista geografico. Sergio Ramos in Arabia sarebbe una scelta dettata dal portafogli, non è un caso come gli sceicchi stiano investendo fior di milioni per le stelle del calcio europeo un po’ in là con gli anni, come Cristiano Ronaldo, ma anche Benzema e Messi. Ramos potrebbe giocare con uno dei tre e diventare anche ambasciatore del club di turno.

Sergio Ramos in MLS avrebbe invece un altro sapore, si allargherebbe il margine della competitività, il torneo americano è senza dubbio ben più calibrato. Non vi giocano solo campioni a fine corsa, ma anche calciatori che hanno un mercato in Europa e le prospettive americane sarebbero decisamente migliori anche sul piano pubblicitario. Una scelta arriverà a breve, l’ultima avventura di Sergio Ramos sarà presto annunciata.