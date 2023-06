De Laurentiis chiede lo sconto: firma vicina col Napoli

By

Il patron del Napoli chiede cifre al ribasso: il calciatore è tentato a rimanere

La festa Scudetto, una delle più lunghe che la Serie A ricordi, è conclusa e a Napoli i tifosi pensano già al futuro, a chi prenderà le redini di Luciano Spalletti.

Sarà complicato trovare un tecnico bravo quanto il nativo di Certaldo che ha dimostrato di saper lavorare a testa bassa malgrado una situazione non semplice. Ora è tempo di svoltare pagina, di trovare un altro nome che susciti entusiasmo nel cuore dei tifosi. Aurelio De Laurentiis in queste ore sta riflettendo come mai aveva fatto: i tempi sono ormai maturi per decidere il prossimo allenatore del Napoli.

Tuttavia, malgrado le attenzioni della stampa siano tutte (giustamente) per il post-Spalletti, in seno alla società si stanno tenendo varie discussioni sulla questione rinnovi. Una questione non da poco e che coinvolge calciatori che percepiscono cifre ancora fin troppo alte rispetto a quelle richieste da De Laurentiis.

Napoli, rinnovo Zielinski: la strategia di ADL

Piotr Zielinski ha amato particolarmente i colori azzurri sin dall’inizio. Da sconosciuto talento polacco è diventato uno dei calciatori di punta del Napoli. Prima con Maurizio Sarri, successivamente con Carlo Ancelotti, Gennaro Gattuso e infine Luciano Spalletti.

Zielinski ha sempre dimostrato grande attaccamento alla maglia e vincendo lo Scudetto ha realizzato il suo grande sogno: le ferite del trionfo mancato del 2018 erano ancora evidenti, ma Piotr ha saputo lavorare e centrare il suo obiettivo. Il polacco non ha mai nascosto di amare Napoli e per questo vorrebbe rimanere ancora a lungo. Ma per arrivare al rinnovo ci sarà da accontentare la richiesta di De Laurentiis che da un anno abbondante ha adottato politiche drastiche circa gli stipendi.

Il centrocampista ha un contratto in scadenza nel 2024 e da parte sua sarebbe aperto a qualsiasi trattativa con la società. Lo conferma la Gazzetta dello Sport la quale ha puntualizzato che la società azzurra non ha ancora avviato dei colloqui con il 29enne, ma ci sono tutti i presupposti affinché venga messa sul tavolo una cifra al ribasso, considerando che il polacco attualmente percepisce 3,5 milioni di euro a stagione. Tutto dipende da Zielinski e dalla sua voglia di rimanere in Italia.

Nel caso in cui la società non dovesse a trovare un accordo col polacco, tornerebbe di moda il nome di Lazar Samardzic, 21 anni, un talento indiscusso che quest’anno con la maglia dell’Udinese ha dimostrato di essere un centrocampista di talento.