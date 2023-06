Cannavaro torna in panchina: nuova chance in Italia

Dopo la deludente esperienza sulla panchina del Benevento, nuova chance in Italia per l’ex campione del mondo Fabio Cannavaro

“Tu proverai sì come sa di sale lo pane altrui, e come è duro calle lo scendere e ‘l salir per l’altrui scale”, sono i celebri versi del XVII canto del ‘Paradiso‘, ultima delle tre cantiche che compongono la ‘Divina Commedia’ di Dante Alighieri, che il Sommo Poeta affida al suo avo Cacciaguida che così gli vaticina l’esilio da Firenze, con il conseguente asilo presso la corte degli Scaligeri a Verona.

Ebbene, per l’ex campione del mondo, in Germania nel 2006, Fabio Cannavaro vale l’esatto opposto. Dopo i trionfi nella lontana Cina il suo ritorno nel Bel Paese, sulla panchina del Benevento, non è stato come se lo immaginava: esonero dopo 5 mesi in seguito all’ennesima sconfitta del Benevento che ha concluso il campionato retrocedendo, tra l’altro, da fanalino di coda, in Serie C.

Cannavaro, nuova chance in Italia: in lizza per la panchina del Cosenza

Dunque, l’ex capitano dell’Italia di Marcello Lippi, iridata a Berlino nel 2006, ha provato sulla propria pelle quanto ‘sa di sale‘, cioè quanto sia più difficile, allenare in Italia, perfino in cadetteria, rispetto alla realtà cinese.

Ora, però, dopo aver pagato dazio al noviziato, Fabio Cannavaro è di nuovo sulla rampa di lancio. Infatti, il valzer delle panchine in Serie B potrebbe coinvolgere anche l’ex tecnico degli Stregoni che così avrebbe la possibilità di riscattarsi dopo l’infelice debutto su una panchina italiana.

Il Cosenza si è salvato vincendo il play-out contro il Brescia. Confronto che è stato segnato dalle violenze dei tifosi della ‘Leonessa’ nel return match al “Rigamonti”, con tanto di lancio di fumogeni, invasione di campo e auto del calciatore delle ‘Rondinelle’, Huard, incendiata.

Ebbene, se il tecnico dei silani, William Viali, dovesse cedere alla corte dell’Ascoli, Eugenio Guarascio, Presidente del Cosenza, valuterebbe la possibilità di affidare la panchina proprio a Fabio Cannavaro. D’altronde, come confessato nel corso dell’intervista concessa di recente a ‘Radio Sportiva’, il numero 1 del Cosenza non si accontenta più di una salvezza per il rotto della cuffia ma vuole ‘alzare l’asticella‘.

Dunque, l’eventuale panchina del Cosenza potrebbe essere l’occasione giusta per Fabio Cannavaro per dimostrare di essere un tecnico vincente non solo in campionato non di prima fascia come quello cinese ma anche in Italia. Tuttavia, l’ex campione del mondo non è l’unico in lizza per succedere eventualmente a William Viali: in corsa ci sono pure D’Angelo e Diana.