Gonna che toglie il fiato: Melissa Satta è strepitosa

Un vero e proprio capolavoro quello che ha pubblicato la bellissima Melissa Satta direttamente dal suo account ufficiale di Instagram. Una meraviglia per gli occhi dei suoi fan che non potevano chiedere assolutamente di meglio

L’ex velina di ‘Striscia la Notizia‘ non smette assolutamente di stupire. Lo ha dimostrato con un altro post che lascia i suoi follower completamente senza parole. Una serie di scatti che ci lasciano senza fiato. Proprio come la sua gonna che non ha bisogno affatto di alcun tipo di presentazione. Non è affatto un mistero che questa sua meraviglia stia raccogliendo il successo che merita.

Ovviamente ci stiamo riferendo all’impressionante numero di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi seguaci. L’attuale fidanzata del tennista Matteo Berrettini fa vedere a tutti di che pasta è fatta. Con questo capolavoro mostra a tutti il suo fisico a dir poco straordinario e delle forme da urlo. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Melissa Satta, forme da urlo: che spettacolo

Un vestito che mette in risalto tutte le sue straordinarie forme. La nativa di Boston non ha affatto bisogno di alcun tipo di presentazione. Oramai si conferma, ancora una volta, la ‘Regina di Instagram‘ con i suoi tantissimi scatti che ci gratificano. In attesa di questa estate (che si preannuncia molto bollente) con le sue pose con i costumi, la bellissima Melissa delizia i suoi fan con un abito a dir poco fantastico.

Uno sguardo sempre più accattivante, occhi che fissano solamente l’obiettivo della fotocamere, filo di trucco che in queste occasioni non deve mai mancare e si va a comandare i social network. Orecchini e accessori in bella vista, gonna lunga che mette in risalto tutto il suo repertorio e tutti i suoi fan rimangono senza parole. Anzi, qualcosa gliela scrivono. Commenti di approvazione come se non ci fosse un domani.

Da un banalissimo “Sei bellissima” fino ad arrivare “Beato Berrettini“. Non è affatto un mistero che l’atleta romano sia uno degli uomini più invidiati del resto d’Italia. La “love story” tra i due è iniziata meno di un anno fa. In un primo momento nessuno dei due aveva avuto il “coraggio” di confermare la loro relazione.

Poi sono spuntate le prime foto di loro due che si tenevano per mano e, soprattutto, si davano i primi baci. La coppia dimostra di essere più unita che mai, tanto da essere i protagonisti assoluti nel mondo del gossip.