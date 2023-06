Salta il ritorno, Allegri e la Juve insieme per forza

Salta il ritorno, Allegri resta alla Juve. Il passare veloce dei giorni rende sempre più probabile la permanenza del tecnico livornese sulla panchina della Juventus.

E’ passato qualche giorno dall’ultimo appuntamento della stagione. Il settimo posto in classifica ha assicurato la Conference League che rimane però lì in attesa che la UEFA si pronunci sulla Juventus e sulla sua possibile, e sempre più probabile, estromissione dalle competizioni europee della prossima stagione.

Intanto dalle parti della Continassa si progetta il futuro prossimo. Francesco Calvo e Giovanni Manna, prossimo alla promozione come direttore sportivo, gettano le basi della Juventus che verrà. Sullo sfondo rimane il simulacro costante di Cristiano Giuntoli che arriverà a Torino, soltanto che non si sa ancora, con precisione, quando. Ma il tempo passa e tra poco più di un mese inizierà la nuova stagione.

La nuova Juventus si radunerà, ma con quali certezze? Il passare dei giorni rende sempre più stabile la posizione in panchina di Massimiliano Allegri. Forse non è ancora arrivato il momento del grande cambiamento in casa Juventus. Pertanto non sono ancora maturi i tempi per il grande ritorno di Antonio Conte che la maggioranza dei tifosi bianconeri sperava di rivedere in panchina all’Allianz Stadium.

Salta il ritorno, Allegri resta ancora alla Juve

La prossima potrebbe presentarsi pertanto come la classica stagione di passaggio, in cui si dovrà ritrovare la normalità dopo la tempesta giudiziaria che ha travolto la società bianconera. Con tutte le sue negative conseguenze.

Ci saranno partenze importanti, che da una parte alleggeriranno sostanzialmente il troppo elevato monte-ingaggi e dall’altra permetteranno di finanziare i pochi ma mirati acquisti. La Juventus cambierà, ma non troppo e alla sua guida rimarrà Massimiliano Allegri. Via via tutte le altre ipotesi riguardanti le possibili alternative al tecnico di Livorno si sono sciolte come neve al sole. Lo stesso Igor Tudor, che era stato allertato nel caso di cambio della guida tecnica, è stato poi lasciato libero. Per quest’anno non se ne fa niente. Per nessuno.

Luca Momblano a Juventibus è invece ritornato a parlare della sempre intrigante idea Antonio Conte, confermando come lo stesso allenatore salentino abbia avuto contatti con la dirigenza bianconera per valutare se vi fossero la condizioni per un suo ritorno alla Juventus. Ma non ha potuto far altro che costatare come i tempi per lui, e per la stessa Juventus, non siano ancora maturi per un ricongiungimento. La società bianconera vuole intraprendere la politica dei piccoli passi.

Il recente passato ha lasciato dietro di sé soltanto macerie e la ricostruzione sarà, giocoforza, lenta.