Fabio Cannavaro, non solo il calcio: qual è l’altra sua grande passione

Che cosa svela Fabio Cannavaro con degli scatti che dimostrano come il pallone non sia l’unica cosa che è presente nella sua vita.

Fabio Cannavaro continua ad essere molto apprezzato, nonostante sia passato ormai tanto tempo dall’ultima volta che lo abbiamo visto con indosso la maglia del Napoli. Includendo il percorso fatto all’interno del settore giovanile azzurro, lui ha giocato per la squadra della quale fa il tifo per sette anni in totale.

Infatti Fabio Cannavaro ha militato nelle giovanili del Napoli dal 1988 al 1992 salvo poi passare in prima squadra nel 1992. Ed all’interno della rosa partenopea lui, che è stato campione del mondo con l’Italia nel 2006 e che è stato ritenuto il più forte difensore centrale sul pianeta per anni, ci è rimasto fino al 1995.

Per il Napoli ha segnato un solo gol, tra l’altro il suo primo in assoluto in Serie A, in un match pareggiato per 1-1 in trasferta in casa del Milan. Era la stagione 1994/1995. Poi la società dovette cederlo per esigenze di bilancio.

L’allora presidente Corrado Ferlaino ottenne 13 miliardi dalla cessione di Fabio Cannavaro al Parma. Ma il difensore della Loggetta non ha mai dimenticato la sua città e la sua amata squadra.

Chi si ricorda delle lacrime mentre abbracciava Pino Taglialatela dopo la retrocessione degli azzurri nella stagione 1997/1998, al termine di un Parma-Napoli 3-1?

Fabio Cannavaro, cosa fa oggi

Ad inizio febbraio 2023 è purtroppo arrivata per lui ed anche per il fratello Paolo che gli faceva da vice, la notizia dell’esonero dalla guida tecnica del Benevento.

Questo consentirà a Fabio di potere concentrarsi su altro, per smaltire eventualmente la delusione per il fatto di non potere più sedere sulla panchina dei sanniti.

In attesa della prossima chiamata, che potrebbe essere in Italia come all’estero, il più grande dei fratelli Cannavaro avrà del tempo per studiare, per aggiornarsi e per farsi trovare pronto. Ma non solo.

Nel frattempo potrà anche coltivare quello che è un modo costruttivo di passare il tempo, unendo al contempo l’utile al dilettevole.

Oltre il calcio, l’altro grande amore

Assieme al pallone, Cannavaro apprezza molto anche le due ruote. E quando gli impegni glielo consentono ecco che si concede delle belle e lunghe pedalate. Possiamo vederlo nel corso di una pausa proprio durate una sessione in bici per le strade di Napoli.

Spulciando sul suo profilo Instagram ufficiale è possibile vedere altri scatti e contenuti che ci mostrano il buon Fabio in sella. In una circostanza lui viaggiò assieme ad altri compagni di pedalata da Napoli a Roma, impiegando poco meno di otto ore.

E ci sono diverse foto ricordo realizzate di sera, davanti al Colosseo, per quello che è uno scenario veramente molto suggestivo.