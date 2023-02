Brutto episodio per Jorginho dopo il passaggio all’Arsenal: non si aspettava tutto ciò

L’ex Napoli Jorginho è stato protagonista di un brutto episodio dopo il suo passaggio dall’Arsenal al Chelsea.

Mentre in Italia i top club sono rimasti a guardare nella sessione di mercato invernale, in Inghilterra non si badato a spese, con la Premier League che è risultato il campionato che ha speso di più, confermando la propria potenza economica.

Al termine della sessione invernale di calciomercato, infatti, sono stati spesi più di 922 milioni di euro, con 275 milioni di euro spesi solo nell’ultimo giorno di mercato. Una delle protagoniste del mercato inglese è stato il Chelsea che oltre a spese folli come i 120 milioni di euro investiti per Enzo Fernandez dal Benfica, ha anche effettuato una cessione, quella di Jorginho all’Arsenal. E proprio l’ex Napoli è stato protagonista di un brutto episodio pochi giorni dopo il suo passaggio nel nord di Londra.

Esordio amaro per Jorginho: l’Arsenal cade contro l’Everton

Dopo più di cinque mesi, l’Arsenal è tornato ad assaporare la sconfitta in Premier League, con i Gunners che sono crollati a Goodison Park contro l’Everton per 1-0. La squadra di Arteta non perdeva da settembre quando fu sconfitta ad Old Trafford dal Manchester United ed è una sconfitta che pesa in modo particolare, considerato che ora il Manchester City potrebbe portarsi a -2 in caso di successo sul Tottenham. L’Arsenal non ha disputato una buona partita e l’Everton ne ha subito approfittato, con il nuovo allenatore dei Toffees Sean Dyche che parte dunque con il piede giusto in questa sua avventura.

A decidere la sfida è stato un gol di Tarkowski arrivato al 60′, con l’Everton che ha poi resistito all’assalto poco convinto dell’Arsenal, uscito meritatamente sconfitto dalla trasferta di Liverpool. Non l’esordio che si aspettava Jorginho, con l’ex Napoli sbarcato nel nord di Londra nelle ultime ore di mercato ed entrato a gara in corso. Il brasiliano avrebbe voluto bagnare l’esordio con una vittoria e cercando di risultare decisivo ed invece è arrivata una sconfitta bruciante, la seconda consecutiva per l’Arsenal dopo la sconfitta di FA Cup contro il Manchester City.

L’esordio di Jorginho, inoltre, è stato reso ancora più amaro da un brutto episodio che lo ha visto protagonista, con il brasiliano che non si aspettava che potesse capitargli ciò nella sua prima partita con la nuova maglia.

Jorginho, un esordio che sa di beffa: l’episodio è clamoroso

Esordio da dimenticare per Jorginho con la maglia dell’Arsenal, con i Gunners che crollano contro l’Everton e rischiano ora di vedere il Manchester City avvicinarsi. L’ex Napoli avrebbe voluto fare bella figura ed invece, oltre che alla sconfitta, il suo esordio con l’Arsenal verrà ricordato anche per un episodio davvero clamoroso che lo ha visto coinvolto.

L’italo-brasiliano, infatti, è entrato in campo al minuto 59, ovvero un minuto prima del gol dell’Everton, firmato tra l’altro da Tarkowski che non segnava in Premier League da 2 anni. Un esordio non solo amaro, dunque, ma anche beffardo per Jorginho che non si sarebbe mai aspettato di debuttare in questa maniera con l’Arsenal, con l’episodio che di certo verrà ricordato a lungo.