Osimhen, cambia tutto all’improvviso: clamoroso

Victor Osimhen, non si parla che dell’attaccante del Napoli. Proprio nelle ultime ore è arrivata questa notizia che cambia praticamente tutto.

Il bomber del Napoli sta attirando le attenzioni di molte grandi squadre grazie a prestazioni super: l’assalto estivo è possibile.

Le prestazioni di Victor Osimhen non avranno certamente lasciato indifferenti i grandi club europei. Il bomber del Napoli è in una condizione fisica straripante e sta trascinando la squadra a suon di gol: la continuità mai avuta prima è la chiave del suo rendimento. In estate, dunque, il suo nome sarà in diverse liste della spesa delle big internazionali: in particolare, oltre al noto interesse del Manchester United, ci sarebbe una società pronta a far follie pur di ingaggiarlo.

Osimhem, non solo lo United: una squadra è pronta a tutto

Diverse indiscrezioni danno per certo come Osimhen sia l’obiettivo numero uno del Manchester United in vista della prossima estate. Il club inglese, salvo clamorose sorprese, cercherà un centravanti visto che, ad oggi, le uniche punte che ha a disposizione sono Weghorst (che è in prestito) e Martial (che non è un 9 di peso). L’attaccante nigeriano sarebbe un profilo gradito, ma certamente non facile da raggiungere.

Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese Mirror, infatti, la concorrenza sarebbe decisamente agguerrita. Nello specifico, c’è un club disposto a spendere qualsiasi cifra pur di ingaggiare l’attaccante del Napoli: si tratta del Chelsea.

I londinesi sono stati i protagonisti assoluti dell’ultima sessione di mercato invernale grazie a colpi faraonici come Mudryk (€100 milioni), Enzo Fernandez (€121 milioni), Madueke (€40 milioni) o Badiashile (€40 milioni). Tuttavia, ai Blues manca un centravanti di ruolo: nonostante un elevatissimo numero di esterni offensivi e seconde punte (tra cui Joao Felix, arrivato in prestito dall’Atletico Madrid), infatti, Potter non può contare su un bomber d’area di rigore.

L’allenatore, in queste partite, sta puntando su Havertz, che è più un falso 9 che una prima punta. A disposizione ci sono anche Aubameyang (che sta giocando poco) ed il neoarrivato Fofana, ma il sogno del Chelsea sarebbe quello di avere un attaccante come Osimhen. Per questo, gli inglesi sarebbero disposti ad investire una grande cifra pur di arrivare al giocatore del Napoli. Ad ora, comunque, si tratta solamente di indiscrezioni, ma sarà una pista da monitorare nei prossimi mesi con grande attenzione.

La “maledizione del 9” a Stamford Bridge: serve Osimhen per romperla?

Negli ultimi anni, i centravanti del Chelsea hanno dovuto fare i conti con una “maledizione”: quella della maglia numero 9. Centravanti di primissimo livello come Morata, Higuain o Lukaku, infatti, hanno segnato poco indossando quel numero. Ad oggi il 9 è sulle spalle di Aubameyang, che sta riscontrando le stesse difficoltà dei suoi predecessori.

L’ex Arsenal è stato fortemente voluto da Tuchel, ma i due si sono appena sfiorati: il tedesco è stato esonerato e in panchina è arrivato Potter. Ora il gabonese non è titolare e non segna e, salvo clamorose sorprese, dovrebbe dire addio al termine della stagione. A quel punto il 9 sarà libero e il Chelsea spera di affidarlo alle spalle giuste: saranno quelle di Osimhen?