Zaniolo, altro “cambio programma”: clamorosa notizia

Svolta inattesa nella questione Zaniolo: il giocatore è finito ai margini, ma c’è una novità che sorprende tutti.

Il giocatore è ormai ai ferri corti con la Roma, ma l’ultima notizia lascia spiragli per uno scenario tutto nuovo.

Il caso Zaniolo ha infiammato il mercato invernale della Roma. Il giocatore ha chiesto di essere ceduto, ma alla fine è rimasto in giallorosso. Il 22 sperava di trasferirsi al Milan, che però non aveva il budget per chiudere l’affare avendo proposto un prestito con opzione per il riscatto. Chi invece ha rispettato le richieste del club è stato il Bournemouth, ma il progetto non convinceva il giocatore che ha detto “no”, salvo poi ripensarci quando era ormai troppo tardi (gli inglesi avevano virato su Traore investendo €30 milioni). La situazione è tesissima, ma c’è una notizia che apre un nuovo spiraglio.

Zaniolo, svolta inattesa: c’è la possibilità di cambiare

Ad oggi Zaniolo è a tutti gli effetti fuori dal progetto tecnico della Roma. Il giocatore, nel frattempo, ha presentato un certificato medico in cui ha chiesto 30 giorni di assenza a causa del malessere psicologico provato dalla situazione. Dopo il rifiuto al Bournemouth, infatti, la tensione è salita alle stelle ed il club sarebbe anche intenzionato a prendere provvedimenti disciplinari nei suoi confronti.

Il trequartista ha teso la mano alla Roma tramite una lettera rilasciata tramite Ansa, ma la sensazione è che ormai la rottura sia insanabile. Tuttavia, nelle ultime ore si è aperto uno spiraglio per risolvere tutto. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, due club hanno manifestato interesse nei confronti di Zaniolo e possono prenderlo subito: Fenerbahce e Galatasaray. Pinto, però, è stato molto chiaro: se ne parla solo in caso di cessione definitiva.

Il direttore sportivo ha fatto sapere che prenderà in considerazione solamente offerte pari o superiori a quella del Bournemouth (€30 milioni). Il mercato in Turchia è ancora aperto: c’è tempo fino all’8 febbraio per chiudere la trattativa. Ovviamente sarà decisiva anche la volontà del calciatore, che però starebbe prendendo in considerazione l’ipotesi per uscire dalla situazione attuale. Il Galatasaray, al momento, sarebbe la squadra più interessata: sarà necessario capire se sarà disposto ad investire quella cifra per accogliere subito Zaniolo.

Il Galatasaray e l’Italia: il filo diretto ritorna attuale

Il Galatasaray è sulle tracce di Zaniolo: la trattativa non è delle più semplici, ma ci sono spiragli per un addio immediato. Il giocatore della Roma sarebbe solamente l’ultimo di una lunga serie di giocatori passata ad Istanbul dalla Serie A (direttamente o indirettamente). Ad oggi, i turchi hanno in rosa ben sei ex del campionato italiano: Muslera (Lazio), Ayhan (Sassuolo), Torreira (Pescara, Sampdoria e Fiorentina), Oliveira (Roma), Icardi (Sampdoria e Inter) e Mertens (Napoli).

Oltre a quelli attuali, hanno indossato la maglia del Galatasaray altri ex “italiani” come Taffarel, Sneijder, Pandev, Dzemaili o Felipe Melo. Inoltre, nel 2014 i turchi hanno avuto in panchina un allenatore italiano: Cesare Prandelli.

Zaniolo potrebbe essere il prossimo: la trattativa è pronta ad entrare nel vivo.