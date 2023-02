“Per mio fratello”: Osimhen, il gesto da brividi a fine partita

Dopo la vittoria del suo Napoli contro lo Spezia di Luca Gotti, Victor Osimhen è stato autore di un gesto da brividi.

Dopo la vittoria di domenica scorsa contro la Roma di José Mourinho, il Napoli è riuscito ancora una volta a vincere. Gli azzurri, infatti, hanno battuto quest’oggi lo Spezia di Luca Gotti con un secco 0-3.

Il Napoli ha sofferto un po’ nel primo tempo, visto che lo Spezia nella prima frazione di gara è riuscito sia a chiudere ogni spazio che ad essere anche pericoloso. Con il passar del tempo, tuttavia, i partenopei sono riusciti a prendere sempre più campo. Ad inizio ripresa, grazie anche al campio tra Hirving Lozano e Matteo Politano, i campani sono passati in vantaggio con il rigore, concesso per un fallo di mano molto ingenuo di Reca, realizzato da Kvaratskhelia.

Una volta andato il vantaggio, il Napoli ha controllato la gara fino al fischio finale. Anche perché è entrato in cattedra un giocatore come Victor Osimhen, il quale è riuscito a realizzare una doppietta in appena cinque minuti. Il nigeriano è di fatto l’assoluto trascinatore della squadra capolista. Tuttavia, oltre per le due reti segnate, il centravanti di Luciano Spalletti è stato autore di un gesto da brividi.

Napoli, Osimhen ha regalato la sua maglia al giovane campano Salvatore Esposito

Al termine della gara contro lo Spezia, infatti, Victor Osimhen si è scambiato la maglia con Salvatore Esposito, giovanissimo centrocampista originario di Castellammare di Stabia. E’ stato lo stesso calciatore del team ligure a raccontare l’accaduto ai microfoni ufficiali di ‘DAZN’: “Al fischio finale ho chiesto la maglia di un attaccante del Napoli? Si, l’ho chiesta a Victor Osimhen. Penso che sia uno dei giocatori più forti della nostra Serie A. La sua maglia è per mio fratello, che gioca nell’Inter e lo ammira molto, visto che anche lui è un attaccante”.

L’ex Spal ha parlato anche della nuova esperienza nello Spezia di Luca Gotti : “Ringrazio il mister ed i miei compagni per la mano che mi stanno dando. Cosa cambia tra la Serie B e la Serie A? L’intensità è diversa, visto che già con la Roma mi sono scottato. In Serie A ti segnano subito se sbagli, mentre nel campionato cadetto qualche volta ti perdonano. Cercherò di compiere meno errori in futuro”.

Osimhen è andato nella Curva dei tifosi dello Spezia per accertarsi delle condizioni di una ragazza: il motivo

Oltre al bellissimo gesto di regalare la sua maglia al giovane Esposito, Osimhen ne ha compiuto un altro prima che iniziasse la partita. Il nigeriano, dopo che ha colpito con una pallonata una tifosa dello Spezia, è infatti andato nella Curva dei sostenitori liguri per accertarsi sulle condizioni della ragazza.