Perché Osimhen è andato tra i tifosi dello Spezia prima della partita

E’ stato lo stesso Victor Osimhen a spiegare il motivo per cui è andato tra i tifosi dello Spezia prima della gara di oggi.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha vinto ancora una volta. Gli azzurri, nella gara di oggi delle 12.30, hanno infatti battuto lo Spezia di Luca Gotti con il risultato netto di 0-3. Nonostante quello che dice il tabellino, i partenopei hanno dovuto aspettare la ripresa per portare a casa con Kvaratskhelia e Victor Osimhen tre punti che mettono ancora più pressione sia all’Inter che al Milan per il Derby di questa sera.

In caso di un mancato successo dell’Inter, infatti, il Napoli potrebbe terminare questo turno di campionato con almeno quindici punti di vantaggio sul secondo posto. Lo stesso Stefano Pioli ha ammesso di fatto che la squadra non ha più come obiettivo la vittoria del campionato: “Gli azzurri stanno facendo cose impressionanti, le altre restano sono tutte lì. La qualificazione in Champions League sarebbe un risultato che non andrebbe sottovalutato”.

Il Napoli, almeno fino a questo momento, sta effettivamente facendo un altro campionato. Anche contro lo Spezia, nonostante un ottimo primo tempo del team ligure, si è vista la netta superiorità degli azzurri. L’assoluto protagonista della gara del Picco è stato sicuramente Victor Osimhen, ma non solo per la doppietta realizzata.

Osimhen è andato nella Curva dei tifosi dello Spezia dopo che ha colpito una ragazza con una pallonata: le immagini

Il nigeriano, come mostrano le immagini pubblicate dalla pagina Instagram ‘Che fatica la vita da bomber’, è andato prima dell’inizio della partita nella Curva dei tifosi dello Spezia per accertarsi delle condizioni di una ragazza che era stata colpita da una sua pallonata. Il gesto di Victor Osimhen è stato accolto da tanti applausi dai sostenitori del club ligure che, però, hanno poi intonato dei corsi sia contro la città di Napoli che contro Diego Armando Maradona.

Lo stesso Osimhen, al termine della gara contro lo Spezia, ha raccontato ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport’, il motivo per cui è andato nella Curva bianconera: “Prima dell’inizio della partita ho calciato in porta, ma ho colpito una ragazza che stava chattando con il cellulare. Sono andato subito a capire le sue condizioni, poi mi sono scusato con lei”.

Spezia-Napoli, Osimhen: “E’ stata una gara molto importante, devo fare i complimenti a tutt ala squadra”

L’attaccante partenopeo, ovviamente, ha poi commentato anche la vittoria del Napoli contro lo Spezia: “Devo fare i complimenti a tutta la squadra. Quella di oggi è stata una gara molto importante, e l’abbiamo affrontata nella maniera giusta. Siamo riusciti a conquistare altri tre punti e sono molto soddisfatto delle mie due reti”.