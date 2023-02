Napoli, Kvaratskhelia: il dato ufficiale fa impazzire i tifosi

Il Napoli sbanca il Picco grazie alle geste dell’esterno georgiano: le sue statistiche sono paurose.

Al Picco non c’è stata storia. Il Napoli, sebbene abbia carburato lentamente dominando il primo tempo senza trovare la rete, è riuscito a sbloccare la partite grazie a un rigore trasformato da Kvaratskhelia. Poi da lì la partita è stata chiusa con la doppietta del solito Osimhen.

Spalletti conferma la sua abilità di scegliere in campo gli uomini giusti. Grazie alle sue intuizioni la squadra riesce a praticare un calcio dinamico ed esemplare. Tra i migliori in campo, oltre al solito Osimhen, non si può nominare Khvicha Kvaratskhelia che con la partita di oggi ha raggiunto un risultato notevole a livello europeo.

Napoli, che sinfonia: gli azzurri sono sempre più primi

Dopo la partita dell’andata nella quale lo Spezia riuscì a dare qualche fastidio al Napoli, tanto che Raspadori la riuscì a sbloccare al ridosso dei minuti di recupero, alla vigilia vi era qualche timore. Tuttavia il Napoli ha giocato come sa fare mettendo subito in crisi la retroguardia ligure che, almeno nel primo tempo, ha retto alla corazzata.

Poi Spalletti cambia tutto. Alla ripresa esce Lozano ed entra Politano. Proprio da una palla indirizzata verso il numero 21, Reca commette un’ingenuita pazzesca toccando la sfera con il palmo della mano. Rigore netto e senza polemiche, sul dischetto va Kvaratskhelia che con una freddazza fuori dal comune batte Dragowski. La partita progressivamente diventa sempre più preda della rabbia azzurra e Osimhen in poco più di sei minuti, riesce a battere altre due volte il portiere polacco: prima grazie al passaggio del compagno Kvara e poi di testa approfittando di un pasticcio di Nikolau.

Insomma, la solita sinfonia azzurra che non ha pietà per nessuno. Tutti gli interpreti in campo danno il cento per cento come vuole e chiede Spalletti alla vigilia di ogni sfida di Serie A.

Napoli, Kvara sempre più determinante: ecco perché è uno dei migliori d’Europa

Il Napoli ha ormai capito che quell’esterno georgiano ha un passo in più rispetto alla norma. Ogni tocco di palla e accelerazione lascia di stucco gli avversari e anche i compagni che non possono non beneficiare del suo immenso talento. Anche al Picco si è dimostrato determinante segnando un rigore e offrendo a Osimhen la palla facile per il 2-0 che ha chiuso i conti.

Kvara, con il rigore contro lo Spezia, raggiunge l’ennesimo record stagionale: è infatti uno dei cinque calciatori dei cinque maggiori campionati europei ad aver raggiunto la doppia cifra sia di reti che di assist. Tra questi (Gnabry, Messi, Kolo Muani e Neymar) il georgiano è il più giovane d tutti con i suoi 21 anni.