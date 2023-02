Il nuovo coro del Napoli diventa virale su Tik Tok: lo canta anche l’inviato de Le Iene | VIDEO

Il nuovo coro del Napoli diventa immediatamente virale su TikTok: a cantarlo c’è anche un inviato de Le Iene, ecco il video.

Il nuovo canto dei tifosi azzurri diventa subito popolare sulla nota piattaforma social, coì tanto che persino un inviato de Le Iene, dichiarato tifoso di un’avversaria del Napoli, ha deciso di realizzare un video col suono: ecco come fa.

Il grande campionato che fino a questo momento sta ottenendo il Napoli, oltre che al primo posto con largo distacco in classifica, sta anche “convertnendo” molti tifosi vip dichiarati tifosi di altre squadre. Sono in diversi i volti noti che hanno affermato di essere felici di vedere il Napoli in testa alla Serie A e molti, forse rassegnati a non poter vincere il titolo , stanno sperando di poter finalmente veder premiata la crescita della società di Aurelio De Laurentiis.

Napoli, quanti nuovi tifosi: regalo di una stagione entusiasmante

Il gioco fino a qui espresso dalla truppa guidata da Luciano Spalletti sta ottenendo tantissimi riconoscimenti, soprattutto in campo con risultati spesso storici che stanno portando la squadra azzurra ad essere sempre più prima in Serie A oltre che ad una possibile mina vagante in ambito Champions.

Nel corso della stagione sono arrivate tanti sorprendenti elogi per il Napoli, anche da parte di chi non ci si aspetta. Giuseppe Cruciani, spesso coinvolto in discussioni televisive con Raffaele Auriemma proprio sulla squadra campana è tra questi, come dimostrato dalla maglia del Napoli da lui utilizzata nel corso del suo programma radio “La Zanzara”. Altro esempio è Vittorio Sgarbi, a lui la maglia è stata invece regalata direttamente da De Laurentiis.

Tra i tanti motivi di questo forte apprezzamento verso la squadra campana, oltre al gioco come già citato, c’è anche l’affetto enorme dei tifosi azzurri, sempre molto calorosi e rumorosi per sostenere la propria squadra. Il nuovo attestato di stima da parte di un tifoso vip di una rivale nasce non a caso da un coro spopolato negli ultimi giorni su TikTok.

Il coro, ideato e cantato da Francesco Minutella, un ragazzo noto sulla piattaforma proprio per i suoi cori ideati su richoesta dei tifosi di tutta Italia, è piaciuto a tanti ed è diventato virale su TikTok tanto da portare un noto inviato de Le Iene a farci su un video: Nicolò De Devitiis.

Napoli, il nuovo coro piace tutti: anche l’inviato delle Iene approva

Nicolò De Devitiis è una de ee Iene più amate e famose, questo anche grazie alla sua grande presenza sui social network, TikTok compreso. Classe 1990, il natio di Roma vanta pià di 380 mila followers sulla piattaforma social sulla quale, oltre a simpatici sketch con la compagna e gli amici, non nasconde la sua fede calcistica.

Tifosissimo della Roma, squadra della sua città Natale, De Devitiis si è spesso immortalato allo stadio Olimpico con indosso i colori giallorossi, eppure, nonostante questa chiara e forte passione verso i capitolini, anche lui è rimasto affascinato dal coro ideato su TikTok per il Napoli.

Nel video si vede lui muovere le labbra per “intonare” il già citato canto che nel frattempo fa da suono. Un altro attestato di stima da parte di un avversario dunque, a confermare una volta di più lo splendido lavoro fatto fin qui dagli azzurri di mister Spalletti, sempre più amati ed apprezzati anche da chi tifoso del Napoli non è.