È il nuovo Osimhen: è appena arrivato l’annuncio

Il nuovo Victor Osimhen è lui: ormai non ci sono più dubbi dal momento che è arrivato anche l’annuncio ufficiale.

Un grande ex della squadra azzurra, oggi parte della squadra mercato di un altro club di Serie A, ha parlato di chi può essere il prossimo Osimhen: il nome è ben conosciuto, c’è già l’annuncio, ecco di chi si tratta.

Per il Napoli è il momento di concentrarsi sul prossimo futuro in campo con le gare di campionato che vanno avanti e gli ottavi di Champions League che si avvicinano sempre di più. Per la dirigenza però, nonostante gennaio sia da poco terminato, è già tempo di concentrarsi sull’estate valutando in anticipo le occasioni che possono presentarsi, ma soprattutto capire il futuro dei propri big.

Napoli, occhi al futuro: testa già al mercato?

Per i direttori sportivi di tutta Italia e di tutto il Mondo il calciomercato non termina di certo al fatidico gong di gennaio o di agosto. La testa delle squadre mercato dei club è sempre orientata ad osservare tutte le occasioni possibili per non farsi trovare impreparati qualora dovessero esserci addii inattesi o anche solo per cercare rinforzi.

Anche Giuntoli ed il Napoli non fanno ovviamente eccezione. Gli azzurri vogliono chiudere quanto prima la pratica scudetto, ma fuori dal campo tengono altissima l’attenzione su quello che potrà succedere in estate, quando il mercato darà il suo meglio ed anche le grandi stelle del Napoli, soprattutto in caso di titolo, verranno attenzionate. Proprio del suo ex club ha parlato al Corriere dello Sport Andrea Carnevale, oggi membro dell’Udinese.

L’ex attaccante azzurro ha vinto entrambi gli scudetti con i campani a cavallo tra il 1986 ed il 1990 e, proprio in quanto membro di quella squadra vincente, si è espresso in un paragone: per Carnevale nessun dubbio, meglio il Napoli di oggi rispetto al suo. Il centravanti ha parlato di maggiore convinzione e qualità della rosa nel suo complesso come giustificazione della sua frase e si è poi concentrato su un altro argomento: Victor Osimhen, l’ex azzurro ha affermato chi potrebbe essere il “nuovo” nigeriano.

Carnevale è certo: il nuovo Osimhen è lui

Victor Osimhen è senza dubbio uno dei protagonisti, se non il protagonista, della cavalcata magica fin qui condotta dal Napoli. Il centravanti ex Lille è il miglior marcatore del campionato e più in generale, grazie al suo carattere e la sua grinta, è da considerare come il vero e prorpio leader della squadra. Parlando di chi potrebbe essere un suo erede Carnevale non ha avuto dubbi indicando il nome di Beto.

L’ex centravanti del Napoli è oggi parte della squadra osservatori dell’Udinese, squadra dell’attaccante portoghese, e dunque conosce bene il numero 9. Carnevale ha dichiarato: “Beto ha qualcosa di quell’Osimhen che in questo momento è una vera iradiddio”. L’ex Napoli ha però specificato che non ci sono stati contatti tra le società, allontanando per il momento la pista di mercato, ma chissà che Giuntoli non possà in futuro tenere a mente il consiglio.