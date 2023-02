Calciomercato, altro che Premier League: raggiunge Cristiano Ronaldo all’Al Nassr

Niente Premier League per il giocatore che è pronto a raggiungere Cristiano Ronaldo all’Al Nassr.

Si è conclusa pochi giorni fa la sessione invernale di calciomercato che in Italia non ha fatto registrare grossi colpi di mercato, con i top club che non hanno potuto fare investimenti importanti.

Diverso, invece, il discorso per quanto riguarda la Premier League dove i club hanno fatto registrare una spesa record totale di 922 milioni di euro. Solo il Chelsea ha speso più 300 milioni di euro per rinforzare la rosa e ciò fa capire ancora di più la differenza tra il campionato inglese e quello italiano. Uno dei protagonisti dell’ultimo giorno di mercato è stato proprio un giocatore del Chelsea ovvero Hakim Ziyech che è stato ad un passo dalla Serie A.

Ziyech e il trasferimento saltato per errore: ecco cosa è successo

Nelle ultime ore della sessione invernale di calciomercato, la Serie A è stata davvero ad un passo dall’accogliere Hakim Ziyech. Il giocatore marocchino del Chelsea piaceva, infatti, alla Roma ed il ds dei giallorossi Tiago Pinto aveva già avviati i contatti con i Blues per il suo arrivo per sostituire Nicolò Zaniolo. Tuttavia, la trattativa è saltata poiché Zaniolo si è rifiutato di trasferirsi al Bournemouth e, di conseguenza, per la Roma è diventato impossibile sostenere la spesa e dare a Ziyech l’ingaggio che voleva. L’ex Ajax, però, è rimasto comunque il protagonista degli ultimi istanti di mercato, con il Paris Saint-Germain che si è fiondato sul giocatore.

Il club parigino ha trovato subito l’accordo con il Chelsea per lo sbarco a Parigi di Ziyech ma, la trattativa è saltata proprio prima del gong finale. Trattativa saltata per errore del Chelsea che avrebbe mandato per tre volte la documentazione in maniera errata, perdendo tempo e non permettendo al Paris Saint-Germain di chiudere l’operazione. Ciò ha mandato su tutte le furie il club parigino che ora sta valutando il ricorso, ma nel frattempo Ziyech sta continuando a guardarsi intorno e potrebbe non trasferirsi più a Parigi.

Il giocatore non ha intenzione di restare in Premier League e, nel caso in cui non si sblocchi la situazione, è pronto al trasferimento in Medio Oriente.

L’Al Nassr sogna il colpo Ziyech: il giocatore apre al trasferimento

In quest’ultima sessione di mercato, l’Al Nassr è salito agli onori della cronaca per lo storico trasferimento di Cristiano Ronaldo, ma il club saudita vuole continuare a stupire. La squadra allenata da Rudi Garcia, infatti, potrebbe mettere a segno un altro colpo importante e, secondo Le10sport.com, si sarebbe messa sulle tracce di Ziyech che avrebbe aperto ad un trasferimento in Medio Oriente.

In Arabia Saudita la sessione di mercato chiuderà solo l’8 febbraio e l’Al Nassr ha tutto il tempo per preparare l’offensiva e beffare così il Paris Saint-Germain. Su Ziyech, tuttavia, non ci sarebbe solo l’interesse della squadra di Cristiano Ronaldo ma, secondo quanto riportato dai media locali, anche alcuni club degli Emirati Arabi Uniti.

Come le squadre saudite, anche quelle emiratine dispongono di una quantità ingente di denaro e gli ultimi colpi messi a segno dall’Al Sharjah, che in estate ha accolto nella propria rosa due giocatori del calibro di Pjanic e Manolas, lo confermano. E chissà che non sia proprio l’Al Sharjah uno dei club interessati a Ziyech.