Proprio a poche ore dal derby col Milan, per l’Inter arriva una clamorosa notizia. Di cosa stiamo parlando?

Il match fra le milanesi è molto sentito e dirà molto sul percorso delle due squadre: i riflettori saranno puntati su un giocatore in particolare.

Inter-Milan è un match che non è mai banale e negli anni ha regalato emozioni indelebili. Questo derby vede le due squadre attraversare momenti differenti: i nerazzurri sono reduci dalla vittoria con la Cremonese in Serie A e dalla qualificazione alle semifinali di Coppa Italia, mentre i rossoneri sono in piena crisi. La squadra di Pioli ha perso tre partite consecutive contro Inter (finale di Supercoppa, 3-0), Lazio (4-0) e Sassuolo (2-5). I tre punti avranno dunque un grande peso, anche se la vetta della classifica rimane ancora molto lontana. Secondo un grande doppio ex, c’è un giocatore in particolare che può risolvere la sfida.

Inter-Milan, il doppio ex punta su di lui: ecco chi sarà decisivo

Inter e Milan sono state le squadre protagoniste degli ultimi due campionati vincendone uno a testa. In entrambi i casi, sono stati decisivi i derby di ritorno: due anni fa lo hanno vinto i nerazzurri con un secco 3-0, mentre nella passata stagione si sono imposti i rossoneri per 2-1. Quello di questa annata ha un carico più basso essendo la vetta molto lontana, ma questo non significa che non sia molto sentito.

Quest’anno le due formazioni si sono incrociate due volte: in campionato ha vinto il Milan per 3-2, mentre in finale di Supercoppa l’Inter ha dominato e trionfato per 3-0. Come anticipato, la formazione di Inzaghi parte con il favore del pronostico, ma spesso i derby hanno dimostrato come le previsioni valgano ben poco: sono le motivazioni a fare la differenza. Anche i grandi giocatori, però, possono incidere in maniera particolare: di questo ha parlato a TVPlay il grande doppio ex Aldo Serena.

L’ex attaccante delle milanesi ha individuato quello che, secondo lui, può essere l’uomo decisivo: “Lautaro Martinez, che tornato dal Qatar con il titolo di campione del Mondo ha una consapevolezza e una forza maggiore. Anche la fascia da capitano lo responsabilizza maggiormente”. Secondo Serena, dunque, il 10 dell’Inter potrebbe essere l’uomo decisivo in questo derby.

Lautaro Martinez, l’uomo dei derby: così il Toro vuole incornare il Diavolo

Come sottolineato da Serena, Lautaro Martinez è tornato dal Mondiale con una forza decisamente maggiore. Inoltre, la fascia da capitano lo ha sicuramente responsabilizzato: come annunciato da Inzaghi, infatti, l’attaccante continuerà a vestirla nonostante il ritorno in campo di Skriniar (ma la cederà quanto tornerà Brozovic). Quest’anno il 10 ha già messo a segno un gol contro i rossoneri durante la finale di Supercoppa, ma il feeling con il Milan è in generale molto buono.

Il Toro ha infatti “incornato” il Diavolo per sei volte in undici incroci (dopo il Cagliari, è la sua seconda vittima preferita). Il primo gol risale al suo primissimo derby nel 2019 (su rigore), a cui sono seguite due doppiette (Serie A 2020/2021 e Coppa Italia 2021/2022) ed il gol in finale di Supercoppa.