Calciomercato, si parla già di addio: la clamorosa indicrezione

Si parla di addio, ancora una volta, e purtroppo i tifosi non l’hanno presa bene. L’indiscrezione è clamorosa.

La Juventus è tornata a sorridere dopo aver battuto la Lazio con uno striminzito 1-0, rete di Bremer. Il primo obiettivo stagionale, data all’ormai proibitiva possibilità di tornare tra le prime quattro piazza della Serie A, è di fatto la Coppa Italia: un trofeo alla portata dei bianconeri che Allegri ha già alzato quattro volte.

Tuttavia nei pensieri dell’allenatore toscano c’è la prossima sfida di campionato all’Arechi di Salerno contro la formazione allenata da Davide Nicola. L’obbligo di vincere è alquanto evidente, ma nei pensieri dell’allenatore c’è anche il futuro del suo centrocampista, di uno dei nomi che durante lo scorso calciomercato ha letteralmente dominato la scena.

Juventus, dall’Inghilterra arrivano indiscrezioni sul futuro del giocatore

Contro il Monza sembrava scontato il suo ritorno in campo. Poi in conferenza stampa Allegri ha confermato tutto quello che i tifosi temevano, ossia una nuova ricaduto dopo aver superato l’infortunio. La fragilità fisica cui è sottoposto Paul Pogba insomma per la Juve è diventata intollerabile, così come il suo peso economico perché all’interno della rosa è uno dei più pagati.

La società, che nel frattempo ha chiaramente mutato il proprio indirizzo economico con l’arrivo di una nuova dirigenza, non può tollerare la presenza di un calciatore con uno stipendio di 10 milioni che non ha giocato nemmeno un minuto dal suo ritorno in Italia. La condizione fisica di Pogba è un problema già da diversi mesi, da quando gli stessi ex dirigenti bianconeri lamentavano il fatto che Pogba si fosse operato troppo tardi.

All’epoca si parlava di una probabile sua apparizione tra i convocati di Didier Deschamps, ipotesi tramontata all’istante. Passate le vacanze natalizie i tifosi sperava nel suo pieno recupero e invece devono fare i conti con un’assenza che è diventata permanente.

Rumors dall’Inghilterra: Pogba via in estate?

Secondo il Daily Mail la Juventus non andrà leggera nei confronti dell’ex Manchester United. Come detto pocanzi il suo stipendio è fin troppo elevato per un elemento della rosa che non è mai sceso in campo. Il quotidiano inglese fa le sue valutazioni asserendo che Pogba difficilmente si taglierà lo stipendio per permettere alle casse della società di respirare un minimo.

Da qui la decisione drastica: la risoluzione del contratto con il francese che addirittura potrebbe sbarcare nella MLS americana per tornare quantomeno a giocare a ritmi più bassi. L’indiscrezione inglese rimane tale, ma è anche vero che la Juventus, vista la complicata situazione extra calcistica, deciderà a breve le sorti del centrocampista transalpino.