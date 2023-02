Napoli, super batosta per Aurelio De Laurentiis prima dello Spezia

Per il Napoli di Aurelio De Laurentiis, in attesa del match contro lo Spezia, bisogna registrare una brutta batosta.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis sta letteralmente dominando il campionato. Dopo la settimana scorsa, infatti, gli azzurri hanno il grandissimo margine di tredici punti sul secondo posto, adesso occupato dall’Inter di Simone Inzaghi.

Tuttavia, Luciano Spalletti in conferenza stampa ha voluto ribadire che la strada per vincere lo Scudetto è ancora lunghissima: “Gara contro lo Spezia? Può essere una partita trappola, sarà una sfida difficile in un campo difficile. All’inizio nessuno diceva che avremmo fatto un percorso del genere. Perché una di quelle sei squadre non può fare quello che abbiamo fatto noi? Dobbiamo continuare punti per non permettere agli altri di avvicinarsi”.

Con queste parole, di fatto, Luciano Spalletti ha voluto tenere in guardia i suoi per la gara del Picco contro lo Spezia di Luca Gotti. I liguri sono sì quartultimi in classifica, ma hanno sempre mostrato di sapere stare in campo, vedi la gara di andata risolta da Giacomo Raspadori nei minuti finali. Tuttavia, in attesa del match contro bianconeri, per Aurelio De Laurentiis c’è una dura botta da digerire.

Brutte notizie per De Laurentiis: il Napoli Primavera è crollato contro l’Inter

Il Napoli Primavera di Nicolò Frustalupi, di fatto, è crollato contro l’Inter di Cristian Chivu. Gli azzurrini, nel diciassettesimo turno del campionato di Primavera 1, hanno infatti perso contro la ‘Beneamata’ con un nettissimo 4-0. La squadra dell’ex storico vice di Walter Mazzarri non è proprio scesa in campo, visto che i padroni di casa al 21’ si erano portati già sul doppio vantaggio (doppietta di Stankovic).

L’Inter ha poi fatto il tris al 34’ con il gol realizzato da Kamate. L’unico sussulto della prima frazione di gara del Napoli è stato il tiro di Spavone che, però, ha trovato un grandissimo intervento da parte di Calligaris. Nei primi minuti della ripresa gli azzurrini hanno provato a cercare la via del gol, ma il gol di Curatolo al 72’ hanno chiuso definitivamente tutti i giochi.

Napoli Primavera, la gara contro l’Inter è stata la più brutta dell’anno

Per i ragazzi di mister Frustalupi è stata una gara assolutamente da dimenticare, considerando che il solo Spavone ha provato a tirare verso la porta dei nerazzurri. Quella contro l’Inter, di fatto, è stata la partita più brutta di quest’anno del Napoli Primavera. Gli azzurrini, adesso terzultimi, dovranno mettersi subito a lavoro per cercare di ritrovare la migliore condizione sia fisica che mentale, considerando che venerdì al Piccolo di Cercola arriverà il Lecce secondo in classifica.