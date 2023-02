Napoli, Osimhen: arriva l’annuncio che fa impazzire i tifosi

Si è parlato di calciomercato e si è fatto più volte il nome di Osimhen, ma adesso è arrivato un annuncio che fa esultare tutti. Ecco di cosa si tratta.

Senza di lui il Napoli ha comunque vinto, ma è anche vero che con il numero 9 in campo è sicuro che prima o poi una palla la si butta dentro. Victor Osimhen è un calciatore che da solo fa reparto, che dal nulla ti crea l’azione chiave della partita.

Luciano Spalletti lo sa ed è consapevole anche che da quando è arrivato a Napoli il bomber nigeriano è cambiato drasticamente come calciatore. Dal punto di vista tattico, ovviamente, ma anche da quello caratteriale. E in conferenza stampa non può fare altro che confermarlo numeri alla mano.

Napoli-Osimhen: numero da capogiro

Questo Napoli straordinario, primo da qualunque prospettiva lo si guardi, quest’anno sembra inarrestabile. L’alchimia nata all’interno dello spogliatoio unita all’entusiasmo dei tifosi e alla creatività tattica di Spalletti è semplicemente devastante. In questo siffatto contesto non poteva non venire fuori il talento di Osimhen che domenica dopo domenica sembra essere sempre più forte.

I numeri quest’anno sono con lui: capocannoniere in campionato con 14 reti realizzate (di cui nessuna su rigore). Di queste reti, ben dodici le ha realizzate in solamente undici incontri. Ma non solo, ciò che spaventa è la sua media realizzativa tenuto conto il fatto che ha saltato parecchi incontri causa infortunio: il nigeriano mette a segno almeno un gol ogni 100,93 minuti di gioco.

Un altro dato importante poi lo ha sottolineato in conferenza stampa Luciano Spalletti alla vigilia di Spezia-Napoli, match fondamentale per approfittare del Derby di Milano dove Milan e Inter potrebbero perdere ulteriori punti per strada.

Napoli, Spalletti: “Osimhen? Andrà avati con numeri importanti”

Spalletti non può non sottolineare la crescita esponenziale di Osimhen in poco più di un anno e mezzo. Sa che con lui il Napoli ha sempre un motivo in più per sperare nella rete. In conferenza stampa tuttavia ha voluto sottolineare un dato particolare mai messo in evidenza da altri, e cioè che Osimhen è migliorato nettamente quanto alla capacità di mettere a segno reti di testa.

Il nigeriano in 104 gare con la maglia azzurra aveva fatto solo 7 gol di testa. Dopo l’arrivo del tecnico toscano invece ne ha messe a segno ben 12. Un dato inconfutabile che non può non far contenti i tifosi azzurri. “Dico solo che con il prossimo allenatore ne farà altri 25 di testa. Dopo ancora ne farà 32. Andrà avanti sempre con numeri importanti“, dice Spalletti evidenziando questo importante dato statistico.